Confirma Pemex cinco fallecidos por incendio en Dos Bocas (17:30 h)

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación. Paralelamente, confirmaron cinco fallecidos.

Pemex lamenta y confirma bajas

En un comunicado, aseveró que “como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex”.

La petrolera aseveró que “el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores; personal del área de Salvaguardia Estratégica de la empresa se encuentra colaborando con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente”.

Pemex expresó “sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento”.

Durante la mañana, Petróleos Mexicanos informó que fue sofocado un incendio detectado en la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería no registraron afectaciones y se mantienen en condiciones operativas normales.

Pemex señaló que, con base en las primeras evaluaciones, el evento, detectado alrededor de las 6:00 horas, pudo originarse por la acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona.

La petrolera indicó que continuará realizando las verificaciones correspondientes como parte de sus protocolos de seguridad industrial y protección ambiental.

La refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas, se ubica en Paraíso, Tabasco, y forma parte de la estrategia del Gobierno federal para fortalecer la capacidad de refinación de combustibles en el país.

Su función principal es procesar crudo para producir gasolinas, diésel y otros derivados, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones y reforzar el abasto energético nacional.

24Horas

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