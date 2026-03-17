Atestigua Salomón Jara Toma de protesta de mando de la Guardia Nacional (16:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 17 de marzo. El Gobernador Salomón Jara Cruz atestiguó la toma de protesta del General de Brigada G.N. E.M. Juan Carlos Guzmán Giadans quien asumió el cargo de Coordinador Interino de la VIII Coordinación Territorial de la Guardia Nacional.

Juan Carlos Guzmán Giadans tiene una carrera como militar de 41 años ininterrumpidos, y cuenta con distinciones como: Doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional, Coordinador Territorial de la Guardia Nacional Región Sureste, y Oficial de Estado Mayor en los cuarteles generales de la 4, 8 y 20 zona militar.

Asimismo, se desempeñó como comandante del 77 Batallón de Infantería en Ciudad Victoria, Tamaulipas y del 33 Batallón de Infantería en Chihuahua, Chihuahua.

La toma de protesta estuvo a cargo del General de Brigada Guardia Nacional de Estado Mayor, Filiberto Mondragón Polo, jefe General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional.

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