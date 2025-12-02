Sin Límites: Puebla Capital, 1er. Lugar en Transparencia Fiscal: Raúl Torres Salmerón (09:00 h)

*De 60 municipios, Tehuacán está en los últimos lugares: Consultora A Regional

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. La transparencia en información fiscal de los municipios se desplomó en el último año, luego de la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, alertó la consultora A Regional. En el reporte anual de resultados, informó que en 2025 el promedio nacional de transparencia municipal cayó 7.71 puntos, lo que hace regresar a niveles de 2010, cuando comenzaron sus evaluaciones.

Cutberto Anduaga, Director de A Regional, declaró que la información de transparencia de los municipios quedó en un promedio de 51.32 por ciento, en una escala de 0 a 100. Las siguientes son sus afirmaciones:

-Los municipios reprobados en transparencia fiscal, con menos de 20 puntos, son Ecatepec, Estado de México; Tlaxcala, Tlaxcala; San Miguel de Allende, Guanajuato y Tehuacán, Puebla.

-Además, los municipios que más perdieron posiciones en nivel de transparencia son Zacatecas, Zacatecas; Chilpancingo, Guerrero; Guanajuato y León, Guanajuato; Chihuahua, Chihuahua y Chetumal, Quintana Roo.

-Aunque 47 municipios de la muestra de 60 cumplen con publicar información, es poco útil e incompleta para el ciudadano, tiene errores de acceso, no hay datos históricos ni actualizaciones. El desplome de más de 7 puntos en la evaluación promedio de la transparencia municipal se debe a los cambios a la legislación de transparencia.

-Sólo 6 municipios de la muestra alcanzan un nivel de transparencia superior a los 90 puntos, encabezados por Puebla Capital, al que le siguen Corregidora, Querétaro; Veracruz, Veracruz; Querétaro, Querétaro; Zapopan, Jalisco y Centro, Villahermosa.

-Estos municipios son la honrosa excepción en medio de la incertidumbre legal que prevalece en el país por la desaparición de órganos autónomos de transparencia en las entidades, la falta de leyes locales y la transición hacia órganos dependientes del Ejecutivo, que aún no se constituyen.

-Algunos de los criterios tomados en cuenta son el acceso a la información oportuna, accesible, histórica y entendible, de ingresos, egresos, deuda, proveedores y contratos, entre otros.

-Otros municipios con información suficiente en transparencia son: Guadalajara, Jalisco; Monterrey; Nuevo León; Oaxaca, Oaxaca; Hermosillo, Sonora; Tepic, Nayarit; Manzanillo, Colima y Cuernavaca, Morelos.

-Los buenos resultados pueden servir de ejemplo para que, con sus buenas prácticas, la mayoría de los municipios repliquen, y que se den cuenta que sí se puede publicar la información, aún en un contexto de confusión que existe actualmente en nuestro país.

-El partido de origen de los gobiernos municipales no es factor para que haya o no transparencia, pues alcaldes de todos los partidos cumplen con estándares altos, pero también salen reprobados entre los menos cumplidos.

-El año de 2025 ha sido muy malo en buenas prácticas de transparencia porque la mayoría de municipios está esperando la aprobación en sus estados de una ley local en la materia.

-La transparencia no es una actividad de trienios y de sexenios, la transparencia es una actividad permanente para distinguir a los buenos gobiernos de los malos gobiernos.

-Hay muy pocos buenos gobiernos transparentes y muchos malos gobiernos que no son transparentes y son opacos y son apáticos.

Dentro de sus yerros, falta de iluminación, la gran cantidad de baches aún por tapar y la inseguridad, siquiera hay buenas noticias de la llamada Puebla Imparable de José ‘Pepe’ Chedraui.

En fin, como escribió Salvador Fidel Ibarra (Izúcar de Matamoros, Puebla, 1903-1958), en su poema Puebla:

Y si algún día

Te acerca la maldad, artera y fría,

no ha de herirse jamás su golpe rudo

aunque se nuble el sol de tus destinos

tras enlutado velo;

que dice la leyenda de tu escudo

escrita en caracteres diamantinos:

“Y bajarán los ángeles del cielo

para que guarden todos tus caminos”.

raultorress@hotmail.com

