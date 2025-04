Sin Límites: Otra omisión del Congreso; Espartaqueada exitosa: Raúl Torres Salmerón (19:30 h)

*Nueva denuncia de Opción Ciudadana por negarse a legislar; discurso de Aquiles Córdova

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. Nuevamente el colectivo Opción Ciudadana Puebla (OCP), hace pública la presentación de un escrito dirigido a la Secretaría de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que haga un llamado al Congreso de Puebla para que legisle sobre la Ley de Participación Ciudadana y se contemple la revocación de mandato, ante la omisión que por 4 años ha tenido el Poder Legislativo.

Esa omisión impide el ejercicio de un derecho ciudadano consagrado en la Constitución General de la República, que debió haber reglamentado desde el mes de junio de 2021, según se aprobó por el Congreso de la Unión conforme al Artículo 41 de la Carta Magna.

El colectivo OCP sostiene en su escrito que por esa omisión el Congreso de Puebla coloca a la Entidad en una situación vergonzosa. En su escrito manifiestan que la ley respectiva estatal debe incluir mecanismos sobre la revocación de mandato, plebiscitos, referéndums y consultas populares.

El Colectivo denuncia públicamente que a pesar de los esfuerzos de acercamiento con legisladores, no se ha logrado concretar una ley que garantice esos derechos ciudadanos y lamenta la falta de interés y sensibilidad por parte de los diputados locales, lo que provoca esta prolongada omisión.

Ante esto, la organización ya solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación federal que tomen medidas administrativas para asegurar el cumplimiento de las leyes constitucionales, como la revocación de mandato en Puebla. La aprobación de la ley es urgente para fortalecer la democracia participativa.

El último escrito está fechado el 26 de marzo de 2025 y lo firman los integrantes del colectivo Israel Trujillo López, Carlos Meza Gutiérrez, Ricardo Villa Escalera, Ernesto García Hernández, Cuitláhuac Emmanuel Meza Rodríguez y Telésforo Américo Guerrero González.

EN MARCHA LA ESPARTAQUEADA

Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, durante la inauguración de la XXI Edición de la Espartaqueada Cultural Nacional 2025, ante miles de antorchistas de todo el país reunidos en la Plaza de Toros La Antorcha, expresó que el evento tiene como principal objetivo que los mexicanos entiendan y hagan suya su cultura, para que reafirmen la idea de que sólo la unión puede salvar a la patria ante injerencias externa.

Córdova Morán expresó los siguientes conceptos:

-Las Espartaqueadas Culturales son un esfuerzo para educar de manera profunda y para despertar el orgullo de ser mexicano y para que la cultura llegue al corazón del pueblo, sienta su patria y la defienda.

-Actualmente el término cultura es tan usado como incomprendido, ya que tiene que ver con la idiosincrasia, la naturaleza profunda del pensamiento de los pueblos, lo que los diferencia; su manera de ver la vida y al mundo.

-La formación cultural que nos da la patria, convivir y trabajar, compartir la lengua, la bandera, los bailes, la música, los poetas, viene a definir lo que es ser mexicano, saber a qué pedazo del planeta pertenecemos y nos pertenece por ley.

-La cultura es un arma poderosa para defender a los ciudadanos y por eso hay quienes se empeñan en eliminarla.

-Esa campaña, iniciada por las principales potencias imperiales del mundo, tiene el afán de combatir la cultura nacional y al patriotismo; busca la eliminación de la cultura nacional para facilitar el adoctrinamiento de los pueblos atrasados, para dominarlos económica y militarmente y así acabar con sus recursos y explotar su mano de obra.

-Quieren que los pueblos ya no se diferencien porque de esta manera no tienen motivo para defender su patria y cuando venga el peligro, no habrá quien la defienda. El neocolonialismo es una técnica del imperio para aprovecharse de los países, dejándolos sin trabajo, recursos, educación o medicina.

-Los pueblos que han caído ante esta política fueron incapaces de ver la importancia de cultura y la unión de sus habitantes, que tienen que ver a la patria y a sus recursos como parte de su propiedad y son los únicos capaces de explotarlos y defenderlos.

-Es fundamental cultivar el arte por medio de las Espartaqueadas; la cultura debe llegar al corazón del pueblo, a sus entrañas, para que se conviertan en parte de su ser, una manera de sentir a la patria e identificarnos como mexicanos; cerremos la puerta a todos los que intenten llevarse lo que nos pertenece por nacer en esta tierra.

-En los últimos años se les ha vendido a los mexicanos la idea de una Cuarta Transformación, sin que ninguno de los movimientos sociales que han ocurrido a lo largo de la historia hayan transformado de raíz el problema de pobreza y desigualdad.

-Desde la conquista estamos pobres, la única transformación que el pueblo ha querido no se le ha dado. Ha cambiado la forma en la que se explota al pueblo independencia; siervos esclavos han acabado, pero la pobreza es lacerante, el pueblo sigue padeciendo males profundos que nadie se propone a cambiar.

-Para acabar de raíz con este problema, es necesaria la organización real del pueblo, pero hay una campaña en torno a descreditarla, ridiculizarla y dormirla a través de apoyos monetarios o tarjetas, transformando a las personas en presas fáciles para los poderosos.

-Estas Espartaqueadas tienen también el mensaje de que la unión hace la fuerza. Antorcha opta por la unidad, a los pobres solo nos queda una manera de defendernos, unámonos como un solo hombre y un solo ideal y defendamos lo nuestro. Los tiempos son difíciles, si no mañana será tarde. El grito de la Antorcha es: Proletarios del mundo, únanse en una sola fuerza.

Hasta aquí el mensaje del dirigente nacional Aquiles Córdova y para fortalecer el orgullo por la cultura nacional, los grupos culturales del Movimiento Antorchista presentaron el programa Viva México, compuesto por bailes típicos de Jalisco y Veracruz, canciones de compositores mexicanos y poemas de Gregorio de Gante.

Del 5 al 13 de abril en Tecomatlán, habrá poesía, oratoria, música, danza y bailes presentados por artistas de los 32 estados del país. La Espartaqueada Cultural de Antorcha es el evento popular, no gubernamental, más grande de México.

El Presidente Municipal de Tecomatlán, Avelino Rivera Campos, en su discurso de bienvenida, hizo hincapié en el impacto económico y social de la Espartaqueada, que además de elevar la educación cultural, también representa en nuestros ciudadanos una reactivación económica y social.

NUEVA DIRIGENCIA A LA RED DE JÓVENES

En días pasados se llevó a cabo el proceso de renovación de la Presidencia de la Red de Jóvenes por México (RJxM) en el Estado de Puebla, basado en la afiliación de nuevos militantes. En la dinámica participaron Hiram Cabrera y Juan Carlos Quiroz, quienes en su conjunto, lograron mil nuevas afiliaciones en dos semanas.

Como resultado de esta contienda y con reglas claras, fue seleccionado Hiram Cabrera como el nuevo dirigente en el estado del sector juvenil del PRI, quien en próximos días rendirá protesta al cargo, informó oficialmente el PRI.

En fin, como dice la copla colombiana:

Muchos constancia prometen

mientras logran sus intentos

y logrando lo que quieren,

si te vide no me acuerdo.

raultorress@hotmail.com

