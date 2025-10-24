Sin Límites: La palabra polisémica ‘pasar’ con 64 significados: Raúl Torres Salmerón (14:00 h)

*Las acepciones jurídicas de la palabra cosa

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. La definición de polisemia según el Diccionario de la Lengua Española es una pluralidad de significados de una expresión lingüística. Según la Real Academia Española (RAE), la palabra con más acepciones simples, es decir, significados que la palabra tiene por sí sola es ‘pasar’ con las 65 acepciones registradas:

Llevar, conducir de un lugar a otro. 2. Mudar, trasladar a otro lugar, situación o clase. 3. Cruzar de una parte a otra. Pasar la sierra, un río. Pasar por la sierra, por un río. 4. Enviar, transmitir. Pasar un recado. 5.Ir más allá de un punto limitado o determinado. Pasar la raya, el término. Penetrar o traspasar. 7. Introducir o extraer fraudulentamente géneros prohibidos o que adeudan derechos. 8. Exceder, aventajar, superar. 9. Transferir o trasladar algo de una persona a otra. 10. Sufrir (tolerar). Llevar algo por encima de otra cosa, de modo que la vaya tocando. Pasar la mano, el peine, el cepillo. 12. Introducir algo por el hueco de otra cosa. Pasar una hebra por el ojo de una aguja. 13. Colar (pasar un líquido por una manga). Pasar por manga. 14. Cerner, cribar, tamizar. Pasar por tamiz. 15. Deglutir, tragar la comida o la bebida. Estar durante un tiempo determinado en un lugar o en una situación. Pasan los veranos en la playa. Ha pasado la noche a la intemperie. Pasó años sin hablarme. Se pasa el día yendo y viniendo. 17. No poner reparo, censura o tacha en algo. 18. Dicho del poder temporal: Dar o conceder el pase a las bulas, breves o decretos pontificios. 19. Callar u omitir algo de lo que se debía decir o tratar. 20. Disimular o no darse por enterado de algo. Ya te he pasado muchas. 21. Dicho de un estudiante: Recorrer la lección, o repasarla para decirla. 22. Recorrer, leyendo o estudiando, un libro o tratado. 23. Leer o estudiar sin reflexión. 24. Rezar sin devoción o sin atención. 25. Desecar algo al sol, o al aire o con lejía. Proyectar una película cinematográfica. 27. Dicho de un jugador: Entregar la pelota a otro de su mismo equipo. 28. Estudiar privadamente con alguien una ciencia o facultad. 29. Asistir al estudio de un abogado o acompañar al médico en sus visitas para adiestrarse en la práctica. 30. Explicar privadamente una facultad o ciencia a un discípulo. Traspasar, quebrantar leyes, ordenanzas, preceptos, etc. 32. Dicho de algo que se contagia o de otras cosas: Extenderse o comunicarse de unos a otros. 33. Dicho de una cosa: Mudarse, trocarse o convertirse en otra, mejorándose o empeorándose. 34. Tener lo necesario para vivir. 35. En algunos juegos de naipes, no entrar. En el dominó y algunos juegos de naipes, como el cinquillo, dejar correr el turno sin poner por no tener ficha o carta adecuadas. 37. Conceder graciosamente algo. 39. Dicho de una cosa inmaterial: Tener movimiento o correr de una parte a otra. La noticia pasó de uno a otro pueblo. 39. Proceder a una acción o a un lugar. Pasar A almorzar. Pasar a la sala de espera. 40. Morir (Llegar al término de la vida). Siempre con alguna otra voz que determina la significación. Pasar a mejor vida. Dicho de una mercadería o de un género vendible: Valer o tener precio. 42. Vivir, tener salud. 43. Dicho de la moneda: Ser admitida sin reparo o por el valor que le está señalado. 44. Dicho de aquello que se podría gastar: Durar o mantenerse. Este vestido puede pasar este verano. 45. Dicho de una cosa: cesar (interrumpirse o acabarse). Pasar la cólera, el enojo. Dicho de un asunto: Ser tratado o manejado por alguien. Se usa hablando de los escribanos y notarios ante quienes se otorgan los instrumentos. 47. Dicho de una cosa: Ofrecerse ligeramente al discurso o a la imaginación. 48. Ser tenido en determinado concepto u opinión. Pasar por discreto, por tonto. 49. No necesitar algo. Bien podemos pasar sin coche. 50. Ir al punto que se designa, para cumplir un encargo o enterarse de un asunto. Pasar por mi casa, por tu oficina. Sufrir, tolerar algo. Pasar por muchas calamidades. 52. Ocurrir, acontecer, suceder. 53. Mostrar desinterés o desprecio por alguien o por algo. Pasaba de su familia. Pasa de trabajar. 54. Tomar un partido contrario al que antes se tenía, o ponerse de la parte opuesta. 55. Acabarse o dejar de ser. Olvidarse o borrarse de la memoria algo. 57. Dicho de la fruta, de la carne o de algo semejante: Perder la sazón o empezarse a pudrir. 58. Dicho de algunas cosas: Perderse la ocasión o el tiempo de que logren su actividad en el efecto. Pasarse la lumbre, la nieve, el arroz. 59. Dicho de la lumbre de carbón: Encenderse bien. 60. Exceder en una calidad o propiedad, o usar de ella con demasía. Pasarse de bueno. Pasarse de cortés. Dejar salir gotas por sus poros, rezumar. Pasarse un cántaro, el papel. 62. Entre los profesores de facultades, exponerse al examen o prueba en el consejo, juntas o universidades, para poder ejercitarlas. 63. En ciertos juegos, hacer más puntos de los que se han fijado para ganar, y en consecuencia perder la partida. 64. Dicho de aquellas cosas que encajan en otras, las aseguran o cierran: Estar flojas o no alcanzar el efecto que se pretende. Pasarse el pestillo en la cerradura.

Sin embargo, si se consideran tanto las acepciones simples, que son los significados que una palabra tiene por sí sola, como las acepciones complejas, que son los significados que la palabra adquiere al combinarse con otras en frases o expresiones idiomáticas, entonces, la palabra con más significados es ‘mano’ que tiene un total de 371 significados registrados en la RAE.

LA COSA JUZGADA

En cuanto a la palabra ‘cosa’ en el aspecto jurídico se define como litigio o asunto.

Y puede ser la ‘cosa’: abandonada, accesoria, consumible, corporal, de primera necesidad, de propiedad privada, de valor artístico, histórico, cultural o científico, divisible, específica, fuera del comercio, fungible, no fungible, futura, genérica, incorporal, indivisible, interpretada, juzgada, juzgada en el proceso laboral, juzgada formal, juzgada material, juzgada registral, mueble, perdida, presente, principal, fuera del comercio y vedada.

En fin, como dice el poema El Paso:

El paso de la tinta sobre el papel,

una hoja que pasa, cae y se marchita.

¿Es paso el paso de un camino cruel,

o el paso de la nube que se irrita?

En cada paso encuentro una verdad,

un paso de baile, un quiebre en el compás.

La vida es un constante paso, ¿verdad?

Un paso en falso, un paso hacia la paz.

