“Algún día espero visitar el Bosque de Chapultepec”: la princesa Leonor destaca el legado mexicano en los Premios Princesa de Asturias 2025 (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, tuvo un marcado acento mexicano. La princesa Leonor de Borbón, heredera al trono de España, dedicó un emotivo pasaje de su discurso al Museo Nacional de Antropología de México y a la reconocida fotógrafa Graciela Iturbide, dos de los galardonados de esta edición.

Durante su intervención, la princesa expresó su deseo personal de viajar a México y recorrer uno de los espacios más emblemáticos de la capital:

“Algún día espero tener la suerte de adentrarme en ese Bosque de Chapultepec y admirar más de tres mil años de historia; ver la Piedra del Sol y tantas muestras de vida olmeca, zapoteca, maya y mixteca. Hoy México está muy presente en este teatro Campoamor”, dijo entre aplausos del público.

Leonor también elogió el papel del Museo Nacional de Antropología, representado en la gala por Madeleine y Antonio, quienes recibieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor

“Reconocemos la importancia de su institución, que cuida, exhibe, conserva y difunde el legado prehispánico y la cultura indígena de México. Acabáis de celebrar vuestro 60 aniversario y proyectáis con vigor la fuerza de un pueblo que se mira a sí mismo con orgullo”, añadió.

Graciela Iturbide, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, recibe el galardón durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

La princesa dedicó además palabras especialmente cálidas a Graciela Iturbide, ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Artes, recordando su icónica imagen de la “Mujer zapoteca con iguanas” tomada en Juchitán.

“Ojalá que los jóvenes de mi generación se detengan sin prisa a mirar sus fotografías”, expresó Leonor, reconociendo la mirada pausada y sensible de la artista mexicana, cuya obra ha retratado la fuerza y la dignidad de las mujeres indígenas del país.

La edición 2025 de los premios volvió a reunir a personalidades de distintas disciplinas que, en palabras de la princesa Leonor, “construyen puentes entre culturas, promueven el conocimiento y defienden la dignidad humana”.

El gesto de la heredera al trono, al destacar con tanto afecto la presencia mexicana, ha sido interpretado por observadores culturales como un símbolo del profundo vínculo entre España y México, reforzado ahora por el reconocimiento a dos referentes del arte y la identidad nacional.

La Princesa Leonor durante la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor

La fotógrafa Graciela Iturbide ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes porque, según el jurado, “es dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística; la lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo a lo contemporáneo; desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea del instante”.

Pero, en su intervención, Iturbide ha ido más allá de ese vínculo con México. “Me considero una ciudadana del mundo”, ha subrayado. “El arte fotográfico no tiene fronteras, no necesita visas”, ha asegurado antes de criticar las restricciones, en aparente alusión a Trump, a los movimientos migratorios.

