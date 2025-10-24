Acuerda municipio y colonos reabrir circulación en el Periférico (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de octubre. Acuerdo con habitantes de las colonias Morelos y José Vasconcelos respecto al tianguis de los viernes.

El Municipio de Oaxaca de Juárez informa que, tras el diálogo sostenido con habitantes de las colonias Morelos y José Vasconcelos, se alcanzaron acuerdos que permitieron restablecer la circulación y mantener el orden en la zona.

El Gobierno Municipal, que encabeza el presidente Ray Chagoya, reitera que la prioridad es garantizar la convivencia armónica entre comerciantes y vecinas y vecinos, privilegiando siempre el respeto al espacio público y a los reglamentos vigentes.

El Municipio mantiene un canal de comunicación abierto y directo con la ciudadanía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que fortalezcan la vida comunitaria y el bienestar de todas y todos.

El Municipio de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso con la transparencia, el orden y el diálogo permanente con la ciudadanía.

