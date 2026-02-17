Ejecutan orden de aprehensión contra líder de Catem René B., tras ser detenido con dos camionetas blindadas (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El Fiscal General del Estado de Oaxaca (FGEO), Bernrado Rodríguez Alamilla, informó a través de su cuenta de redes sociales la ejecución de una orden de aprehensión contra el líder de Catem René B., por el delito de extorsión, en su modalidad de Cobro de Piso.

“Ejecutamos una orden de aprehensión contra R.S.M.B., quien fue detenido el pasado domingo por la mañana, luego de un incidente ocurrido en la periferia de la ciudad de Oaxaca de Juárez, acción durante la cual, también aseguramos dos camionetas blindadas que no contaban con permisos federales”, escribió el abogado del Estado.