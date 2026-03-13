Sin Límites: Inseguridad alimentaria en 35 millones de mexicanos: Raúl Torres Salmerón (10:30 h)

*Buscan soluciones en Puebla; 91 años del Diario de Puebla; médicos del ISSSTE

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. Alrededor del mundo, cerca de 783 millones de personas enfrentan problemas de hambruna y 821 millones tienen mala nutrición −de los cuales 151 millones son menores de cinco años− según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). En México, la inseguridad alimentaria afecta a nivel severo a unos 35 millones de habitantes, cerca del 30 por ciento de la población.

Ante este panorama, un grupo de investigadores del Tec de Monterrey, donde participa Puebla, lleva a cabo el proyecto Food Security & Nutrition, del Núcleo de iIvestigación en Salud de la Escuela de Ingeniería y Ciencias que propone soluciones científicas y tecnológicas para reducir la inseguridad alimentaria, con un enfoque particular en la desnutrición de niños y mujeres en comunidades específicas, platica Jorge Welti, líder de la iniciativa.

El proyecto que cuenta con la participación de más de 40 investigadores; además, tiene presencia en ocho campus, como Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Toluca, Puebla, Sinaloa y Chihuahua, surgió como una propuesta para atender este problema; el reto tiene que ver con cómo hacer que la gente tenga acceso a alimentos, suficientes en cantidad, seguros para su consumo y con alto nivel en calidad nutrimental, comenta.

El desafío para la seguridad alimentaria tiene varias dimensiones, dice, como la disponibilidad física de alimentos, que sean accesibles para las comunidades; también, posibilidad económica de las personas para adquirirlos; y su uso y aprovechamiento, al reducir pérdidas en el proceso de producción y distribución.

Asimismo, la estabilidad de los alimentos, cuando tienen que ser procesados, transformados y conservados para que puedan ser consumidos antes de su deterioro; la agencia, es decir, la capacidad del consumidor para decidir y elegir libremente entre ellos; y, también, la sostenibilidad, evitar el impacto ambiental negativo –como gases de efecto invernadero– que se genera a través de la producción y consumo.

Welti, junto con Aurea Karina Ramírez, colíder de la iniciativa, presentaron los detalles de este proyecto insignia del núcleo durante el Food Security & Nutrition Symposium, en el edificio Expedition FEMSA, en el Distrito de Innovación Monterrey.

El proyecto implica un esfuerzo multidisciplinario a través de toda la cadena productiva alimentaria, es decir, desde una producción agrícola sustentable, la transformación, procesamiento, distribución, almacenamiento y consumo, para asegurar que el alimento que llega a los consumidores tiene la calidad nutrimental adecuada.

DIARIO DE PUEBLA: 91 AÑOS

El 11 de marzo el Diario de Puebla, que actualmente dirige Laura Cruz Cacho, cumplió 91 años y por tal motivo, la Lotería Nacional organizó el Sorteo Mayor 4005, con un billete o cachito alusivo al diario poblano.

Cruz Cacho, comentó que de 1935 a 2011 el periódico era impreso y después se transformó en digital. Diario de Puebla nació el 11 de marzo de 1935 bajo la dirección de Julián Cacho Allende. A su muerte, Gilberto Cruz Flores se hizo cargo por 42 años.

Guillermo Garduño Aguilar, Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Lotería, en representación de la Directora, la poblana Olivia Salomón, acompañado de Laura Cruz, presidieron el sorteo en la Ciudad de México.

Laura Cruz Cacho, hija de Gilberto y nieta de Julián, asumió la Dirección el 11 de marzo del 2024 del medio periodístico, tres generaciones de una empresa netamente familiar.

EGRESAN RESIDENTES DEL ISSSTE

El Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Puebla llevó a cabo la ceremonia de graduación de 79 médicos residentes que concluyeron su formación académica en distintas especialidades en este nosocomio.

El Director del nosocomio, Carlos Efrén Ruiz Cancino y Celia del Águila García, fungieron como padrinos de esta generación y reconocieron el esfuerzo de los médicos que, después de tres y cuatro años de preparación académica y práctica, concluyeron el siguiente paso de su vida profesional.

Cabe destacar que egresaron 79 residentes, de los cuales 53 son de especialidad, 25 de subespecialidad y uno de alta especialidad. José Manuel Ramírez García y Juan Pablo Landaverde Sandoval, egresan como primera generación de la Subespecialidad de Urología en el hospital, al obtener primer y tercer lugar a la mejor tesis en el Instituto.

En fin, como dice la copla flamenca:

El pan seguro del año

tiene el labrador si llueve.

Y si la planta se muere,

sufre el mismo desengaño

del que se fía de las mujeres.

raultorress@hotmail.com

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