Trasciende renuncia de Farid Acevedo de Finanzas, buscaría la rectoría de la UABJO (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. Esta mañana trasciende que el secretario de Finanzas del Gobierno de la Primavera Farid Acevedo López habría presentado su renuncia al Gobernador Salomón Jara Cruz.

Presuntamente Acevedo López, dejaría el cargo que ostentaba desde el inicio de la presente Administración en primero de diciembre del 2022, para competir por la rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Según versiones señalan que el actual rector Cristián Carreño habría acordado con el Gobierno en turno respaldar la candidatura del hasta hoy titular de la SEFIN quien sería el candidato oficial de Jara Cruz.

Hasta el momento, el Gobierno del Estado no ha hecho oficial la renuncia del Secretario de Finanzas ni quien lo reemplazaría.

Farid Acevedo fue presidente municipal de su natal San Pablo Huitzo de enero a noviembre de 2002, cargo de dejó para incorporarse al Gabinete del Gobernador Salomón Jara.

De igual manera, se desempeñó como catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, asesor general y secretario del Consejo Técnico de la universidad, cuenta con maestría en Fiscal por la UABJO.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir