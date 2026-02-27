Arranca Coepriso Operativo Cuaresma Limpia 2026 para prevenir enfermedades por consumo de alimentos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Oaxaca (Coepriso) arrancó el operativo “Cuaresma Limpia 2026”, a fin de mantener vigilancia sanitaria en el consumo de pescados y mariscos, crudos y preparados; durante esta temporada, para la prevención de enfermedades.

La directora de la unidad, Andrea Ramón García destacó que se fortalecerán las tareas de inspección en establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de productos del mar, así como en la promoción de buenas prácticas de higiene en los procesos de preparación de los alimentos.

Personal verificador especializado visitará mercados públicos y tianguis, para evaluar las condiciones sanitarias en que operan los establecimientos con base a la normatividad vigente.

En este sentido, este organismo público exhorta a la población que, al adquirir pescados y mariscos, revisen el color, olor, ojos, escamas, cavidad abdominal y la consistencia del marisco, y si detecta alguna anomalía, pueden hacer su denuncia al teléfono 951 51 6 6615.

Igualmente, Coepriso realizará muestreo en plantas purificadoras de agua y fábricas de hielo, para supervisar que cumplan con los criterios sanitarios que establecen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y al personal de este giro se le capacitará sobre el manejo higiénico de los alimentos.

En estos establecimientos así como en restaurantes, tiendas de autoservicio, mercados públicos, rastros y hoteles; personal sanitario efectuará monitoreo de cloro residual libre en depósitos, tanques y sistemas de abastecimiento de agua y entrega de agentes desinfectantes como plata coloidal e hipoclorito de calcio.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, el número de ventanilla es 951 514 47 48 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

