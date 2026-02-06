Se escapa por la puerta falsa en un puente de San Sebastián Etla (11:05 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 6 de febrero. Una persona decidió escaparse por la puerta falsa quitándose la vida en un puente peatonal ubicado sobre la carretera federal 190 en jurisdicción de San Sebastián Etla.

El horror se apoderó de las personas que transitaban por la zona al ver que un cuerpo pendía colgado de una soga al cuello sobre la estructura del puente.

La víctima viste un pantalón oscuro, sudadera blanco con gris y botas, de quien hasta el momento se ignoran sus generales y los motivos que lo orillaron a tomar tal decisión.

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia para tratar de brindar los primeros auxilios, sin embargo, nada pudieron hacer, pues el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Elementos de cuerpos policíacos y personal de la Fiscalía se apersonaron para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir