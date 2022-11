Sin Límites: El Rey del Cash, un fenómeno viral: Raúl Torres Salmerón (20:30 h)

*Reconocimiento a otros poblanos: Isabella Zozoaga, Atilio Peralta y Abel Pérez

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. La publicación del libro escrito por Elena Chávez González se convirtió en un fenómeno de viralización digital sin precedentes. El fenómeno editorial se registró porque se encuentra agotado en librerías y tiendas en línea y muchos lectores se han dado a la tarea de difundirlo, ya sea escaneado o a través de fotografías de cada página.

Lo anterior ha ocurrido, tanto a través de las redes sociales como mediante aplicaciones digitales de mensajería de texto, tales como Facebook, WhatsApp y Telegram.

El interés en esta publicación se debe a que, a través de sus 28 capítulos, busca exhibir presuntos actos de corrupción del círculo más cercano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde sus operadores consiguieron, durante mucho tiempo, miles de millones de pesos para financiar y apoyar su movimiento, destaca un análisis de la firma MW Group.

La autora Elena Chávez narra su experiencia personal como pareja de uno de los hombres más cercanos al ahora Presidente y califica la historia como una “llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelidades, abusos laborales, corrupción y autoritarismo”.

Por su parte, el propio Primer Mandatario declaró en una de sus conferencias matutinas que, “tanto ataque de la oposición y medios de comunicación, contra el proyecto de la llamada Cuarta Transformación provocados por la difusión de este libro, se deben a que su gobierno va bien”.

Quienes han criticado la publicación, han sido enfáticos en que el texto no presenta pruebas de ningún tipo, sobre los dichos que afirma.

El propio Presidente de Morena, Mario Delgado declaró que: “Es un libro que no tiene ninguna prueba, entonces son puros dichos, pero se ve la mano peluda de los conservadores, es el mismo argumento, lo mismo otra vez, el financiamiento de Morena.

“¿Cómo se formó Morena? Es público, con el esfuerzo de miles de mexicanas y mexicanos, que ellos pusieron su esfuerzo, el tiempo, recursos en algunos casos, para que fuera posible este movimiento”.

Además, añadió: “Es otra estrategia de la derecha para tratar de desprestigiar al movimiento, pero cada vez son más burdos y poco creíbles”.

Por su parte, la periodista Elena Chávez, salió a defender su libro. En declaraciones dijo: “Me descalifican porque soy mujer, me están atacando por mi género, soy la zorra, la amante, la despechada, me han insultado…

“¿Qué las mujeres nada más estamos para estar en la cama con un hombre? Así me están tratando. Eso lo rechazo, mi libro es un testimonio”.

La autora subrayó que deliberadamente publicó la obra sin pruebas de sus afirmaciones al reiterar que, “no es un libro de investigación. Éste es un testimonio que me tocó vivir en la época más importante para la izquierda de nuestro país”.

Posteriormente, agregó la escritora: “Éste es un testimonio muy valioso, porque no me voy a arriesgar, sabiendo como son, a sacar un libro donde no diga la verdad ¿Qué razón tendría de sacar un libro para arriesgarme? ¿Vengarme? Sabiendo que me pueden meter a la cárcel o hasta matarme”.

Este episodio, concluye MW Group, enmarca con toda contundencia una poderosa Guerra de Narrativas. Oponentes y seguidores del Presidente de México se han envuelto en duros debates en redes sociales con la finalidad de garantizar que impere su posicionamiento.

Más allá de quien logre imponerse al final, lo cierto es que este capítulo proporciona un contexto relevante frente a la Reforma Electoral que algunos legisladores buscan acelerar para los siguientes días.

El citado libro pone sobre la mesa los grandes pendientes y deficiencias que mantiene nuestro modelo electoral: el monitoreo sobre el uso del dinero privado, su origen y, sobre todo, las capacidades reales de fiscalización y castigo frente a delitos electorales, con que cuentan nuestras autoridades, así como la propia sociedad mexicana.

Y tiene razón Elena Chávez, el libro es un testimonio periodístico que no ha sido desmentido.

RECONOCIMIENTO A POBLANOS

Otros tres poblanos, relacionados con los medios periodísticos fueron objeto de reconocimiento en la semana que terminó. Se trata de Isabella Zozoaga, Alberto Atilio Peralta Merino y Abel Pérez Rojas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE), dieron a conocer la lista de ganadores de la XIX Edición del Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón 2022.

En el renglón Prensa Escrita, Categoría Fotografía, triunfó Isabella Zozoaga Muñoz de Puebla con el Medio Enlace México y el tema 28º Desfile Mexicano en Manhattan (Mexican Day Parade).

En el renglón Cibernéticos ganó en la Categoría Articulo de Fondo, Atilio Alberto Peralta Merino de Puebla con el Medio E-consulta y el tema Una Intrincada Historia.

La fecha de entrega será el próximo 2 de diciembre en la Academia Nacional de Historia y Geografía, calle de Londres 60, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en el marco de los trabajos de las Asambleas Generales conjuntas de la FAPERMEX y del CONALIPE.

Por su parte, el tehuacanero Abel Pérez Rojas, autor de ensayos, poemarios, artículos periodísticos e Hijo Predilecto de Tehuacán recibió el premio Cóndor Mendocino, el cual se entrega desde el 2017 en el Departamento de San Rafael, Mendoza, Argentina.

Lo obtuvo por su labor cultural, en particular por su iniciativa #Poesía a las ocho, la cual ha unido a gran parte de Latinoamérica en torno a la poesía.

En fin, como escribió Emilio Bobadilla y Lunar (España, 1862-1921), en su poema Derroche Nocivo:

Las fachadas ¡qué limpias y lo interno qué sucio!

¿Por qué en engañarte y engañarnos te aferras,

tú, que invocas lo bueno de un Cristo o de un Confucio?

¡Cuánto de paradójico tu pensamiento tiene:

siempre tienes dinero para vicios y guerras;

nunca tienes dinero para escuelas e higiene!

