Sin Límites: Bacterias resistentes a antibióticos, un peligro: Raúl Torres Salmerón (11:00 h)

*Adultos Mayores en el ISSSTE; mejor distribución de agua para 41 mil habitantes

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Las bacterias resistentes a los antibióticos podrían convertirse en el futuro cercano en uno de los retos más urgentes para la salud pública a nivel global. Los Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONU y la FAO advierten que, de no modificarse las tendencias actuales, este fenómeno podría convertirse en la principal causa de muerte en el mundo hacia 2050, con hasta 10 millones de fallecimientos anuales.

El problema se ve agravado por la automedicación, la mala praxis médica, el uso indiscriminado de antibióticos y la capacidad de las bacterias para compartir genes de resistencia entre ellas.

En este contexto, un proyecto de investigación desarrollado en el Tecnológico de Monterrey, liderado por las doctoras María Luisa Del Prado Audelo y Alejandra Romero Montero, profesoras investigadoras de la Escuela de Ingeniería y Ciencias (EIC) en el Campus Ciudad de México, exploran alternativas que se resumen de la manera siguiente:

-Una alternativa no antibiótica para enfrentar infecciones bacterianas persistentes es el uso de nanopartículas poliméricas biodegradables capaces de liberar compuestos naturales con actividad antimicrobiana de forma controlada.

-Uno de los principales retos para el tratamiento de infecciones resistentes es la formación de biopelículas bacterianas, estructuras microscópicas que permiten a las bacterias adherirse a superficies como heridas, catéteres o implantes médicos.

-Las biopelículas funcionan como una barrera protectora que limita la acción de los antibióticos y puede hacer que las bacterias sean hasta mil veces más resistentes que en su forma libre, favoreciendo infecciones crónicas y difíciles de erradicar, especialmente en entornos hospitalarios.

-La investigación se enfoca precisamente en romper esta barrera, atacando uno de los mecanismos más complejos de la resistencia antimicrobiana, combinando cápsulas de nanotecnología e inspiración en la medicina ancestral mexicana.

-El proyecto desarrolla nanopartículas poliméricas biodegradables que encapsulan fitoquímicos presentes en aceites esenciales, como los derivados del orégano, el tomillo y el comino, ingredientes conocidos desde la medicina tradicional por sus propiedades antimicrobianas.

-A diferencia de los antibióticos convencionales, estos compuestos naturales presentan un mecanismo de acción multifactorial, lo que dificulta que las bacterias desarrollen resistencia. No obstante, su aplicación directa presenta limitaciones como baja solubilidad, volatilidad y sensibilidad a factores ambientales.

-La nanotecnología que desarrolla el Tecnológico de Monterrey permite superar estas barreras, al encapsular los compuestos en nanopartículas de entre 150 y 200 nanómetros, que protegen las moléculas y permiten su liberación controlada directamente en el sitio de infección.

-Gracias a su tamaño nanométrico, las partículas pueden penetrar la biopelícula bacteriana y liberar los compuestos bioactivos desde el interior, en una estrategia tipo Caballo de Troya, para desestabilizar la estructura protectora de la biopelícula y atacar a las bacterias sin recurrir a antibióticos tradicionales.

–Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de validación experimental, mientras se analizan mecanismos de protección intelectual que permitan avanzar hacia su transferencia tecnológica.

Finalmente, la Doctora Del Pardo Audelo, comente que el proyecto surge inicialmente con un enfoque en dispositivos médicos, donde la colonización bacteriana representa un riesgo constante. Posteriormente, la investigación se amplió hacia el tratamiento de heridas crónicas, un problema de salud pública relevante en México y otros países, particularmente en pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes u obesidad.

A mediano y largo plazo, la plataforma nanotecnológica podría tener aplicaciones en superficies hospitalarias, sistemas de desinfección, tratamiento de agua, industria alimentaria y otros entornos donde el control microbiano es crítico, abriendo la puerta a soluciones preventivas además de terapéuticas.

ACTIVAN A ADULTOS MAYORES

Personal de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Puebla informó que a partir de este jueves se reanuda la activación física a adultos mayores en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Colonia Magisterial Federal México 68, la cual da servicio a 539 usuarios.

Se contempla la posibilidad de que una nutrióloga realice el acompañamiento a los adultos mayores que acuden a esta unidad. El compromiso se adquirió durante una visita de vigilancia de la Estrategia Trato Digno a esta unidad, donde los derechohabientes entrevistados manifestaron su interés en que se retomaran las activaciones físicas y las consultas en materia de nutrición que anteriormente les brindaban.

Esta directriz forma parte de la instrucción de la Dirección a cargo de Martí Batres Guadarrama y de la Subdirectora de Atención al Derechohabiente, María del Rocío Vilchis Espinosa, es vigilar el trato hacia la derechohabiencia y dar la mejor atención, así como ofrecer los servicios que se solicitan en cada una de las unidades que se visitan en todo el estado.

BENEFICIAN A 41 MIL HABITANTES

En coordinación con las obras de pavimentación que realiza el Ayuntamiento de Puebla Capital, Agua de Puebla lleva a cabo la renovación de tuberías de agua potable y drenaje sanitario en distintas colonias, sumando al momento 41 mil 573 habitantes beneficiados en 7 colonias de la ciudad.

Destacan las obras de renovación de tubería de agua y drenaje en las colonias Álamos Vista Hermosa, Volcanes, Humboldt, Bella Vista, Loma Bella, Santa Margarita y la Junta Auxiliar Romero Vargas.

En Álamos Vista Hermosa se beneficiaron 120 usuarios de la zona; en Volcanes, con inversión de 8.1 millones de pesos, se sustituyó la red de agua potable y drenaje sobre las calles 33 y 35 poniente, en el tramo comprendido entre la Avenida 11 Sur a la 27 Sur, en beneficio de más de mil 500 habitantes. En la Humboldt se renovaron 800 metros lineales de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias sobre la avenida 30 norte, con beneficios a 6 mil 993 habitantes con una inversión de 5.7 millones de pesos.

En Bella Vista se benefician 6 mil habitantes de 2 colonias con la sustitución de tubería sobre la 11 oriente, entre la 10 y la 18 sur, con una inversión de 3 millones de pesos. En la colonia Santa Margarita se sustituyó la red de agua potable, drenaje sanitario y se sustituyeron las tomas y descargas con inversión de 3 millones de pesos que benefició a 6 mil 443 habitantes.

En Loma Bella fueron sustituidos la tubería de agua potable y drenaje sanitario, así como las tomas y descargas existentes sobre la calle 5 sur, en el tramo de la 105 a la 113 poniente, beneficiando a 10 mil 144 habitantes, con una inversión de 3 millones de pesos.

Finalmente, en Romero Vargas, se invirtieron 1.8 millones de pesos para sustituir la red de distribución de agua y drenaje sanitario sobre calle Palmas y Rafael Ávila Camacho, beneficiando a 10 mil 492 habitantes.

En fin, como escribió Pablo Neruda (Chile, 1904-1973), en su poema En Primavera

El cielo inextinguible, el aire nuevo

de cada día, el tácito fulgor,

regalo de una extensa primavera.

Sólo no hay primavera en mi recinto.

Enfermedades, besos desquiciados,

como yedras de iglesia se pegaron

a las ventanas negras de mi vida

y el sólo amor no basta, ni el salvaje

y extenso aroma de la primavera.

raultorress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir