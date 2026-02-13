El 22 de febrero el primer torneo de ajedrez FIDE “Abierto de Zaachila” (10:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 13 de febrero. Con el respaldo de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, el domingo 22 de febrero se llevará a cabo el Primer torneo de ajedrez FIDE “Abierto de Zaachila”, el cual convoca a las categorías de primera fuerza y libre, con un sistema de competencia suizo a seis rondas para todas las categorías y con premiación en efectivo.

El torneo se realizará en el restaurante “Coquiza”, ubicado en la calle del mismo nombre #3, en el centro de la Villa de Zaachila, para mayor referencia, frente a la iglesia. En el caso de la categoría de primera fuerza (cualquier rating-afiliados) la cuota de participación es de $220 pesos, mientras que, en la categoría libre, el costo es de $290 pesos.

El ritmo de juego será de 10+5 por jugador para toda la partida, se darán cinco minutos de espera para decretar el default, cualquier jugador que pierda por incomparecencia y no notifique al árbitro su deseo de seguir participando en el torneo antes de que termine la ronda en que no compareció, será dado de baja.

La premiación será de $1,500 para el primer lugar en la categoría de primera fuerza, para el segundo lugar se contemplan $1,000 pesos, mientras que el tercer sitio recibirá un juego de ajedrez, mismo premio para el mejor infantil sub 14 y mejor sub 10. En cuanto a la categoría libre, el premio al primer lugar es de $1,000 pesos, para el segundo es de $800 pesos, en tanto el tercer sitio, mejor infantil sub 14 y mejor sub 10, se llevan un juego de ajedrez.

Los organizadores indicaron que todas las categorías se jugarán de manera mixta (varonil y femenil), además se informa que se servirá un desayuno a todos los participantes del torneo a las 9:00 de la mañana. El calendario de juego inicia con la primera ronda el domingo 22 a las 10:00 horas, la segunda ronda a las 10:45 horas, la tercera a las 11:30 horas, la cuarta a las 12:15 horas, la quinta ronda a las 13:00 horas, la sexta a las 13:45 horas, en tanto la premiación a las 14:00 horas.

