Atestigua Salomón Jara toma de posesión del nuevo comandante de coordinación de la Guardia Nacional en Oaxaca (11:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 13 de febrero. El Gobernador Salomón Jara Cruz atestiguó la ceremonia de posesión de cargo del coronel Rubén Olivares Robles, quien a partir del pasado 1 de febrero funge como comandante de la Trigésimo Octava Coordinación de la unidad de la Guardia Nacional (GN), ubicada en Santa Cruz Xoxocotlán.

En el marco de esta designación de mando, el titular del Poder Ejecutivo reconoció la experiencia de Olivares Robles, la cual es determinante para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y consolidar frutos de paz y justicia para la entidad.

El nuevo coordinador cuenta con distintos cursos dentro del Sistema Educativo Militar, como: formación de oficiales en el Heroico Colegio Militar, aplicación de las armas y servicios, mando y estado mayor general, superior de guerra, inicial de formación y de investigación policial de la GN.

Asimismo, ha obtenido las promociones en subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel y coronel de caballería. Dentro de sus distinciones, el 1 de septiembre de 1997 obtuvo la perseverancia de quinta clase.

También desempeñó los cargos como jefe de la sección de instrucción y operaciones en el cuerpo de cadetes del Heroico Colegio Militar, subjefe del estado mayor en la Vigésima Novena Zona Militar, jefe de la Coordinación Policial Estatal Guerrero, jefe en instrucción en la Escuela Superior de Guerra; así como director general de procesamientos de datos aduaneros en la Agencia Nacional de Aduanas.

