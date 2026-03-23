Sin fecha en el Senado mexicano para aprobar el Plan B (17:33 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado informaron que puede incluso irse a después de Semana Santa.
Aunque no descartaron que esta semana puedan concretar el dictamen.
Dicen que analizan observaciones que les están haciendo gobernadores y consejeros del @INEMexico No hay dictamen y no saben con exactitud cuándo lo tendrán.
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