Sin fecha en el Senado mexicano para aprobar el Plan B (17:33 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Los presidentes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado informaron que puede incluso irse a después de Semana Santa.

Aunque no descartaron que esta semana puedan concretar el dictamen.

Dicen que analizan observaciones que les están haciendo gobernadores y consejeros del @INEMexico No hay dictamen y no saben con exactitud cuándo lo tendrán.

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