Proponen instituir la “Participación Intercultural Ciudadana” en dinámica parlamentaria (17:00 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 23 de marzo. En Sesión Ordinaria, la diputada Mónica Belén López Javier, del Grupo Parlamentario de Fuerza por Oaxaca, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para instituir en el orden del día un punto denominado “Participación Intercultural Ciudadana”, como mecanismo permanente de visibilización y fortalecimiento de la diversidad lingüística en la máxima tribuna del Estado.

La propuesta busca armonizar el Reglamento Interior del Congreso del Estado con sus propios ejes rectores, incorporando una excepción reglamentaria que permita la participación intercultural ciudadana bajo parámetros de orden parlamentario.

Esta medida plantea introducir la posibilidad excepcional de autorizar el uso de la tribuna a personas civiles hablantes de lenguas indígenas u originarias del estado. Las participaciones se desarrollarán bajo criterios claros, tendrán una duración máxima de cinco minutos, contarán con servicios de traducción e interpretación, no generarán debate parlamentario y se organizarán bajo un principio de igualdad sustantiva, procurando que en una sesión intervenga una mujer y en la siguiente un hombre.

Ante el Pleno, la legisladora subrayó que Oaxaca es la entidad con mayor diversidad lingüística del país, por lo que resulta necesario que las instituciones públicas garanticen condiciones reales para el ejercicio de estos derechos, en congruencia con la Constitución federal, los tratados internacionales y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

También destacó que esta propuesta armoniza el marco normativo local con estándares internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales reconocen el derecho de estos pueblos a participar en la vida pública y en la toma de decisiones.

Dijo que desde la tribuna se debe escuchar el zapoteco, el mixteco, el mazateco, el chatino, el mixe y todas las lenguas de Oaxaca, porque no es un gesto simbólico, es una afirmación que forman parte de la soberanía popular que el Congreso representa, porque “nuestra historia no se borra, porque nuestro patrimonio cultural no se negocia, porque nuestros pueblos originarios no son pasados, son presentes y son futuro” señaló.

La iniciativa por la que se reforma el artículo 80, se adiciona el párrafo segundo al artículo 14, la fracción V recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 103 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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