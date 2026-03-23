Lista licitación para construir presa “Mujer Solteca” (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de marzo. El director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien), Neftalí Amigdael López Hernández anunció que el fin de semana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió la licitación pública para la construcción de la presa “Mujer Solteca”.

La obra representa el proyecto más ambicioso de los últimos años en el tema hídrico pues pretende abastecer de agua durante los próximos 50 años a la ciudad de Oaxaca de Juárez y Zona Metropolitana.

Al participar en la conferencia de prensa semanal que el Gobernador Salomón Jara Cruz ofrece, el titular del organismo explicó que la presa se edificará en el municipio de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca.

La cortina de la presa tendrá una altura de 72 metros y una longitud de 214 metros, tendrá una capacidad de almacenamiento de 20 millones de metros cúbicos y el proyecto garantizará la fuente de abasto de agua potable por los próximos 50 años.

Explicó que la obra se construirá en etapas, siendo la primera la licitación, e incluye obras de contención que brindarán estabilidad a la zona inundada. Asimismo, asegurar el área donde se aprovechará el agua, “tendremos obras que permitirán la salida de agua de excedencia y evitar riesgos de sobrellenado y conducir el vital líquido hacia el cauce del río aguas abajo”.

De igual forma se contará con una obra de desvío, la cual ayudará en la etapa de construcción y la obra de toma, que al final será mediante la cual se extraerá el agua para llevarla a la planta potabilizadora. Esta primera etapa incluirá caminos de acceso, obras de desvío y, como tal, la cortina de la presa.

López Hernández anunció las siguientes etapas: el 27 de abril Conagua dará a conocer el fallo donde se hará público la empresa que construirá la presa, el 4 de mayo se realizará la firma del contrato y al día siguiente (5 de mayo), se iniciará la obra.

El director de Ceabien agregó que el siguiente paso es la licitación del acueducto, la cual se llevará en tres etapas distintas para tener mayor fuerza de trabajo y cumplir con los objetivos en tiempo y forma.

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