Confirman muerte de paciente por rabia humana en Colima; esto se sabe del caso (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. La Secretaría de Salud de Colima confirmó este viernes, 29 de agosto de 2025, la muerta de un paciente por rabia humana, se sabe que fue adquirida en el estado de Jalisco, pero atendida en la entidad.

Se trata de un paciente masculino con residencia en Tonalá, Jalisco, quien fue agredido por un animal en ese mismo estado, pero posteriormente acudió a recibir atención médica a la entidad colimense, donde lamentablemente falleció.

Esto se sabe del paciente que falleció por rabia humana

Se sabe que el ataque del animal, cuya especie se desconoce, fue a mediados del mes de mayo pasado. De acuerdo con las autoridades sanitarias estatales, tras el paso de varios días, el paciente presentaba síntomas como son:

Cansancio y entumecimiento en el área afectada donde ocurrió la mordida.

Posteriormente, el paciente acudió a una unidad de salud de su entidad, en Tonalá, Jalisco, luego, el 7 de agosto, a un hospital privado del estado de Colima, al presentar síntomas neurológicos severos.

En dicho hospital privado se inició el protocolo de estudio por sospecha a rabia en humanos y el 17 de agosto ingresó en estado crítico al Hospital General Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió la atención médica, sin embargo, falleció.

N+

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir