Siete niños se intoxicaron en Puebla por comer tamales con fentanilo (20:00 h)

Puebla, 16 de febrero. Siete niños de la colonia El Potro, municipio de Huauchinango, fueron hospitalizados por presentar síntomas de intoxicación después de haber comido tamales y, una de las menores, de 10 años de edad, que presentó convulsiones, dio positivo al consumo de fentanilo.

Los hechos se registraron el 14 de febrero, cuando se activó el “código Naranja” en el Hospital General de Huauchinango por la llegada simultánea de los siete niños, de dos a 11 años de edad, que presentaban síntomas similares de intoxicación como vómito, deshidratación, desorientación y algunos de ellos con convulsiones.

De acuerdo a los reportes, la Fiscalía General del Estado actuó luego de que a una de las menores de nombre Cristina, que empezó a tener un cuadro grave, se le realizaron estudios toxicológicos y los resultados arrojaron presencia de la droga fentanilo en su organismo.

Aunque los otros seis menores fueron dados de alta al presentar mejoría, la Fiscalía inició una investigación sobre la posible causa de esta intoxicación colectiva, aunque se presume que la posible fuente fueron los tamales porque fue el alimento que consumieron en común.

Sin embargo, la Jurisdicción Sanitaria de Huauchinango aclaró que tendrá que deslindarse si la contaminación con la sustancia pudo ocurrir en la preparación, en la distribución o en la comercialización del alimento.

La niña Cristina sigue hospitalizada en observación, en tanto que se realizan otras investigaciones para confirmar si el común de la intoxicación fue el fentanilo y quién fue el o la responsable de haberlo colocado en el alimento que se dio a los niños.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir