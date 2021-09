“Si lo pienso, a lo mejor no me meto; fue instintivo rescatar al bebé”, relata funcionario de Ecatepec (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. Servidores públicos de Ecatepec participaron en el rescate de un bebé atrapado en el interior de un puesto metálico que fue arrastrado por la corriente en la colonia La Mora, luego de que se desbordó una cañada que baja de la Sierra de Guadalupe por la intensa lluvia que afectó ayer al municipio.

“Si lo pienso, a lo mejor no me meto, fue instintivo y todo salió bien”, relató Abelardo Castillo Pinedo, director técnico del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), quien con otro empleado de la dependencia y un transeúnte rescataron al bebé de brazos y a tres mujeres, momentos que fueron grabados por un vecino en un video que circula a través de redes sociales.

#LoMásComentado I Con lazos y mucha VALENTÍA, estos HÉROES salvaron la vida de un bebé que quedó atrapado dentro de un local por las fuertes lluvias en Ecatepec cuando un canal de aguas negras se desbordó 👏👦 🦸‍♂️ Aquí la nota 👉 https://t.co/faqaomRDIZ #Ecatepec #Lluvias pic.twitter.com/R3FTI7iOYr — El Heraldo de México (@heraldodemexico) September 7, 2021

El presidente municipal felicitó públicamente a los servidores públicos por su acto de valentía.

Después de las 17:00 horas de ayer se registró una lluvia intensa en Ecatepec, sobre todo en las partes alta de la Sierra de Guadalupe, que provocó el desbordamiento de cañadas y que el agua anegara vialidades de partas bajas del municipio, con corrientes de gran fuerza que arrastraron basura, lodo y objetos diversos.



Abelardo Castillo Pinedo, director técnico del organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec. Foto: Especial

La corriente arrastró un puesto metálico de venta de comida, ubicado en calle Palmas, colonia La Mora, localizado frente a las oficinas del Sapase, en cuyo interior estaban las tres mujeres y el bebé de brazos, de entre 12 y 18 meses de edad.

“Me comentaron que se había desbordado (la cañada). Estaba llevándose un carro y me asomé, bajé, y una persona que estaba adentro cargando un bebé, gritó que salvaran a su bebé”, dijo.

Agregó: “El tema fundamental es que yo quisiera, como padre igual, que alguien en una situación similar pues pudiera hacer algo por un hijo mío. Y sin pensarlo subí por una soga y me metí”.

Castillo Pinedo relató que de inmediato fue por la soga al Sapase y otro compañero de la dependencia lo apoyó, quien fue el que llegó hasta el bebé con el lazo atado al cuerpo. Posteriormente un transeúnte se sumó al rescate del niño.

“En realidad fue demasiado rápido, en el momento en que yo bajo con la soga y me amarré, les dije que me sujetaran, que tensaran la soga, otro camarada, muy valientemente dijo ‘amárrenme también, yo me voy a meter’. Y al final del día él fue el que llegó y rescató al bebé. Nosotros colaboramos nada más con él, tratando de sujetarlo, tensando la cuerda para que no se cayera y afortunadamente para todos todo salió bien”, reiteró.

Detalló: “Se mantuvo a resguardo al bebé arriba en la dirección general. Unos compañeros lo abrigaron, lo taparon, le pusieron una cobija y, como son los bebés, cuando la madre salió el bebé ya estaba dormido en brazos de una compañera”.

El bebé fue atendido en el lugar y entregado a su madre, quien se hizo cargo del menor, que afortunadamente salvó la vida debido a las tres personas que arriesgaron la suya para salvarlo, entre ellos los dos empleados del Sapase.

