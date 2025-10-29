Shienbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; tenía una ficha de denuncia en CDMX (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Durante la conferencia matutina del miércoles 29 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la detención de Simón Levy en Portugal.

La noticia surge un día después de que la periodista San Juana Martínez revelara la información, la cual había sido inicialmente desmentida en las redes sociales del exsubsecretario de Planeación Turística de México de 2018 a 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Detienen a Simón Levy; confirma la presidenta desde Palacio Nacional

“Parece que sí, en Portugal creo, y es de una ficha que había ahí de una denuncia que puso un particular hace tiempo en la Ciudad de México”, declaró la presidenta tras ser cuestionada por la prensa sobre el caso en Palacio Nacional.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), informó que Simón Levy fue detenido en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.

FGJ revela los delitos por los que fue detenido Simón Levy

Según la FGJ, en el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso.

Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación.

El segundo proceso en su contra está relacionado con presuntas irregularidades administrativas durante su gestión en la subsecretaría de Planeación Turística, aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre los cargos ni el monto de los posibles daños ocasionados.

La FGJ indicó que ambas órdenes de aprehensión fueron solicitadas y emitidas en el marco de procedimientos legales plenamente reconocidos, por lo que la detención en Portugal se realizó conforme a los tratados internacionales de cooperación judicial.

Autoridades mexicanas señalaron que la captura se logró gracias a la colaboración con las autoridades lusas y a la constante revisión de alertas migratorias y judiciales. Ahora, Simón Levy se encuentra bajo custodia de la policía portuguesa mientras se define su posible extradición hacia México para enfrentar los procesos pendientes.

