FGEO ejecuta orden de aprehensión por homicidio cometido con arma de fuego en el Valle eteco (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Las investigaciones ministeriales a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) hicieron posible la ejecución de una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como P.R.A., por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en el Valle de Etla.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el día 17 de octubre de 2025, cuando la víctima identificada como J.D.L., circulaba con destino al paraje La Ventana perteneciente a la Cieneguilla, Etla, lugar donde fue atacada con disparos de un arma de fuego tipo escopeta, infligiendo lesiones que lo privaron de la vida.

Por estos hechos y tras tomar conocimiento del caso, la FGEO -a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales- iniciaron una investigación exhaustiva obteniendo una orden de aprehensión emitida por un Juez que se ejecutó en contra de P.R.A., por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Una vez detenido, P.R.A., fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió para determinar su situación jurídica legal.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir