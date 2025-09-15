Sheinbaum recibe la Banda Presidencial confeccionada por mujeres militares para el Grito de Independencia 2025 (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de las mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que confeccionaron la Banda Presidencial para la ceremonia del Grito de Independencia 2025 en el Zócalo capitalino.

“Portar la banda presidencial es un verdadero honor y privilegio”, señaló la mandataria al recibir la prenda en sus oficinas, donde también se difundió un video que muestra el proceso de elaboración y la entrega formal.

Mujeres militares de la Sedena dedicaron 10 días a confeccionar la Banda Presidencial que usará Claudia Sheinbaum en su primer Grito de Independencia. / Foto: Presidencia

¿Quién confecciona la Banda Presidencial?

La elaboración de la banda está a cargo de las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena, ubicadas en Iztapalapa. Para la edición de este año, fueron mujeres militares quienes dedicaron 10 días de trabajo especializado a la confección.

El distintivo incluye bordado a mano con hilos de oro y plata, además de la inscripción del nombre de la presidenta. Este detalle personaliza la prenda que acompañará a Sheinbaum en su primer Grito de Independencia como jefa del Ejecutivo.

Cómo se elabora la Banda Presidencial paso a paso

El proceso de confección de la Banda Presidencial de México inicia con la toma de medidas y el corte de tres lienzos de raso americano en colores verde, blanco y rojo. Estos se unen con hilo de poliéster y se planchan de manera continua para garantizar resistencia y calidad.

Posteriormente, se mide y coloca el Escudo Nacional, cuyos detalles son marcados y realzados antes de bordarse. Esta tarea se realiza de forma manual con tres tipos de hilos canutillo dorados y plateados, sumando alrededor de 32 horas de trabajo artesanal.

Al concluir esta etapa, se borda en la parte trasera el nombre de la presidenta. La prenda se prueba en un maniquí con medidas exactas de Sheinbaum para verificar la caída de la tela. Finalmente, se coloca un fleco canelón tricolor que simboliza la bandera nacional.

La Banda Presidencial fue confeccionada por mujeres de la Sedena en Iztapalapa, con bordado a mano en hilos de oro y plata. / Foto: Especial

Traslado y resguardo de la Banda Presidencial

Una vez terminada la confección, la prenda se guarda en una caja de madera con cristal y es trasladada bajo resguardo de las Fuerzas Armadas a Palacio Nacional, donde será entregada de manera oficial a la mandataria.

Este símbolo patrio acompañará a Claudia Sheinbaum en la ceremonia del 15 de septiembre, cuando encabece por primera vez el tradicional Grito de Independencia como presidenta de la República.

¿A qué hora será la ceremonia del Grito de Independencia 2025?

El Grito de Independencia 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México será a las 23:00 horas del lunes 15 de septiembre.

