Asaltan sucursal bancaria en Salina Cruz; hay un lesionado (10:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 15 de septiembre. Un violento asalto se registró esta mañana en la sucursal bancaria BBVA ubicada en la colonia centro de esta ciudad, donde tres sujetos armados irrumpieron en las instalaciones para cometer el atraco.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:00 de la mañana sobre la calle Mazatlán, en el cruce con las avenidas Manuel Ávila Camacho y Tampico.

De acuerdo con testigos, los delincuentes ingresaron con armas de fuego, amenazando al personal y a los clientes que se encontraban en el lugar.

Tras consumar el robo, los tres asaltantes huyeron a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

Elementos de la policía municipal y estatal acudieron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar testimonios.

Durante el asalto se reportó una persona lesionada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre su identidad o estado de salud.

