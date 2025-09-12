Sheinbaum justifica el salario de un cuarto de millón de pesos mensuales que recibe el llamado Dr. Muerte (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Durante la conferencia de prensa de la presidenta de México, se le cuestionó sobre los salarios que reciben algunos funcionarios de su administración, sin embargo, Claudia Sheinbaum justifica el salario de Hugo López-Gatell de $250,000:, por que “El costo de vida fuera de México es mayor”.

En este contexto, Hugo López-Gatell, exsecretario de Salud y ahora ministro ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), generó comentarios al revelarse que su salario mensual será de $250,000, cifra que supera incluso el ingreso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien tiene un salario bruto de $191,000 (de acuerdo con lo que reveló en una conferencia de prensa).

En la conferencia de prensa del viernes 12 de septiembre, una reportera cuestionó a la presidenta sobre los criterios que determinan estos salarios, señalando que otros funcionarios también han manifestado su desacuerdo, como la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loretta Ortiz Ahlf, quien recientemente señaló que su remuneración será $27,000 más alta que la de su secretaria particular.

La pregunta principal giraba en torno a cómo se justifican diferencias tan marcadas entre los sueldos de altos funcionarios y su personal.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los $250,000 mensuales que recibirá Hugo López-Gatell como representante ante la OMS, se justifica por el “costo de vida fuera de México”.

Sheinbaum explicó que en el caso del cuerpo diplomático: “Todo el cuerpo diplomático tiene ingresos mayores. Es el único lugar en donde se justifica, porque el costo de la vida afuera es mayor que en México”, afirmó. La presidenta aclaró que el salario de López-Gatell no implica un aumento respecto a su antecesora: “Tiene que ganar lo mismo que la antecesora. No hay un aumento de salario para eso. Los salarios parten de un tabulador, no es que haya un salario especial para alguna persona”.

Según Sheinbaum, el incremento en algunos salarios diplomáticos se justifica por los gastos que implican residir fuera del país, incluyendo alojamiento, transporte y otros costos de vida más altos que los habituales en México. Además, recordó que en 2019 se redujeron los gastos suntuarios del cuerpo diplomático, manteniendo su remuneración dentro de un marco justificado y transparente.

La mandataria también destacó que estos lineamientos aplican a todos los funcionarios que forman parte del cuerpo diplomático, y que no se trata de una asignación especial para alguna persona en particular. En el caso de Hugo López-Gatell, su salario será consistente con lo que corresponde al cargo que ocupa ante la OMS y se ajustará al tabulador oficial, garantizando que la remuneración sea equivalente a la de quienes han ocupado el mismo puesto anteriormente.

