“México está de luto”: Exigen cancelar fiestas patrias y destinar fondos a víctimas de explosión en Iztapalapa (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Tras la devastadora explosión de una pipa de gas en Iztapalapa que ha dejado un saldo de seis personas fallecidas y más de 70 heridas, la ciudadanía mexicana ha inundado las redes sociales con una petición contundente: cancelar las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre. La demanda se extiende a que los fondos destinados a estos festejos sean redirigidos para apoyar a las víctimas y sus tratamientos médicos.

La tragedia que conmocionó a México

El accidente, ocurrido en el Puente de la Concordia de la Ciudad de Méxicos, generó imágenes desgarradoras que circularon ampliamente, provocando una profunda reflexión colectiva. Usuario en plataformas digitales expresan que, en señal de respeto y homenaje a los afectados, es imperativo suspender las celebraciones de la Independencia de México.

La petición, que cobró fuerza desde el 10 de septiembre, busca que las autoridades prioricen la salud y las necesidades de quienes luchan por su vida. Comentarios como “PETICIÓN PARA QUE SE CANCELEN LOS GRITOS EN CADA ESTADO Y SEA DESTINADO TODO EL DINERO A LAS VÍCTIMAS DE ESTE LAMENTABLE ACCIDENTE” y “MÉXICO NO TIENE NADA QUE FESTEJAR” inundan las redes, reflejando el sentir de una población consternada.

Estado de las víctimas y respuesta oficial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha informado que la cifra de lesionados por quemaduras de segundo y tercer grado ha ascendido a 90 personas, mientras que el número de fallecidos se mantiene en seis. La emergencia ha movilizado a al menos once hospitales principales para la atención de los heridos, incluyendo el Hospital Balbuena, Belisario Domínguez, Tacubaya, y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), entre otros.

Fernando Soto Munguía, de 53 años y conductor de la pipa, se encuentra entre los heridos graves. Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre la posible cancelación de los eventos patrios, la presión ciudadana por destinar esos recursos a la tragedia de Iztapalapa sigue creciendo.

