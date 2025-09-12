Con Operación Sable, Fiscalía de Oaxaca realiza cateo en la región de la Costa: detiene a una persona, asegura dosis de droga y armas de fuego (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Como parte de las acciones de la Operación Sable, para el combate a delitos de alto impacto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación interinstitucional, dio cumplimiento a una orden de cateo que se realizó de manera coordinada en la región de la Costa, logrando la detención de una persona del sexo masculino identificado como E.H.G., además de asegurar drogas y objetos constitutivos del delito.

La movilización policial se efectuó en un domicilio ubicado en la población Lagunilla, perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, donde se logró el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos útiles, teléfonos celulares y diversas dosis de marihuana, además de la detención de E.H.G. quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación legal.

Este mandato judicial se llevó a cabo en estrecha coordinación entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional de la Costa, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina y Policía Estatal, acciones que derivan de investigaciones realizadas en torno al delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de posesión de marihuana y armas de fuego.

Las labores de inteligencia que realiza la Fiscalía de Oaxaca para dar mayor certeza a las investigaciones ministeriales por diversos delitos, permiten fortalecer la estrategia estatal de seguridad pública y procuración de justicia a favor de la ciudadanía en las diferentes regiones de la entidad.

