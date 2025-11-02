Sheinbaum condena el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan; promete cero impunidad (11:25 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó “con absoluta firmeza” el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante una celebración por el Día de Muertos.

A través de un mensaje oficial en su cuenta de X (antes Twitter), Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia del alcalde, así como al pueblo de Uruapan, al calificar el hecho como una “irreparable pérdida”.

Asesinato de Carlos Manzo, una “irreparable pérdida”: Claudia Sheinbaum

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida”, manifestó la mandataria.

Sheinbaum informó que desde el momento en que se tuvo conocimiento del ataque, se comunicó con el gobernador de Michoacán y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien a su vez ha mantenido contacto permanente con el fiscal del estado para dar seguimiento a las investigaciones.

Gabinete de Seguridad dará información sobre el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta también detalló que este domingo 2 de noviembre convocó al Gabinete de Seguridad para coordinar acciones de apoyo al estado de Michoacán y garantizar que no haya impunidad.

“Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y contaba con protección federal”, explicó.

Sheinbaum adelantó que el Gabinete de Seguridad ofrecerá una conferencia de prensa para informar con transparencia los avances en las investigaciones del caso.

Sheinbaum refuerza Estrategia Nacional de Seguridad

Asimismo, recordó que desde el inicio de su administración se ha reforzado la Estrategia Nacional de Seguridad, y aseguró que hechos como este refuerzan el compromiso del Gobierno Federal de fortalecer las acciones en materia de paz y justicia.

“Estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más. Reafirmamos nuestro compromiso de poner todos los esfuerzos del Estado para alcanzar la paz y la seguridad con cero impunidad y justicia”, concluyó.

Carlos Manzo fue asesinado en plena celebración por Día de Muertos

La noche del viernes 1 de noviembre, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a balazos en plena celebración por el Día de Muertos. El ataque ocurrió mientras el alcalde participaba en un recorrido cultural por uno de los jardines del municipio, evento al que asistían decenas de personas; los videos del momento exacto ya circulan en redes sociales.

En los clips se escuchan al menos ocho detonaciones de arma de fuego, seguidas de gritos y confusión entre los asistentes, quienes inicialmente no comprendían lo ocurrido hasta que se confirmó que la víctima era el propio Carlos Manzo.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir