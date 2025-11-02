El 23 de noviembre el Medio Maratón Puerto Escondido 2025 (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez,2 de noviembre. Las playas de Puerto Escondido serán el escenario para la primera edición del medio maratón 21k, la justa pedestre se efectuará el domingo 23 de noviembre, en donde también se abren las distancias de participación de 5 y 10 kilómetros, tanto para la rama femenil como varonil.

En la distancia de 5 kilómetros, la categoría es libre, en la ruta de 10 kilómetros podrán registrarse en la categoría juvenil (15 a 17 años), libre (18 a 39 años), máster (40 a 59 años), veteranos (60 a 69 años), leyendas (70 años y más), así como la opción para personas con discapacidad. En la distancia del medio maratón, pueden participar en la categoría libre, máster, veteranos, leyendas y personas con discapacidad.

Las inscripciones en la distancia de 5k, del 3 al 9 de noviembre, tienen un costo de $650 pesos, en la distancia de 10k, el precio es de $750 pesos, mientras que el recorrido de 21k, tendrá un costo de $850 pesos. El kit de competidor incluye: playera oficial conmemorativa, morral, número oficial, chip de cronometraje, medalla al llegar a la meta, ánfora de hidratación en zona de recuperación, premiación a los primeros lugares, kit de recuperación, foto y certificado electrónico.

La entrega de paquetes se realizará el viernes 21 de noviembre, de 12:00 a 19:00 horas en el Hotel Caracol. En cuanto a la premiación, se entregará medalla de finisher a todos los participantes que crucen la meta, trofeo especial a los tres primeros lugares absolutos de cada distancia y una bolsa de $5,000 pesos al primer lugar absoluto varonil y femenil de la distancia de 21 kilómetros.

Los corredores iniciarán por una de las zonas más emblemáticas de puerto escondido, la calle paralela a la playa Zicatela, se dirigirán al centro por la zona conocida como los “adoquines” y tomarán la carretera principal 200, pasarán por distintos atractivos hasta cruzar el puente de la barra, retornarán sobre la carretera a la altura de un hospital, para continuar por calles de Zicatela, topando con la entrada a la playa la punta, para regresar a la zona de arranque nuevamente en la zona conocida como el “Cárcamo”.

