SEPJEOIC mantiene tomada oficinas del Poder Judicial exigen respuesta a su pliego petitorio 2025 (10:15 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. El Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Oaxaca e Instituciones Conexas, tomaron esta mañana la toma de oficinas del Poder Judicial en exigencia de solución a sus demandas plasmadas en el pliego petitorio 2025.

Además de planteamientos hechos por las violaciones de los derechos laborales, que atentan contra la dignidad de trabajadores de la base trabajadora, así como algunos cambios de adscripción que se encuentran pendientes de ejecutar, entre otros planteamientos.

Esta acción, dijeron, es parte de los acuerdos tomados para exigir respuestas a sus exigencias planteadas a los representantes del Poder Judicial.

Ante ello, el Comité Ejecutivo, mediante un documento informó que estarán bloqueando el Complejo de Ciudad Judicial, Juzgados del Estado y Áreas Administrativas.

De igual manera, tomarán las oficinas del Consejo de la Judicatura; los Juzgado 1° al 8° Civil del Centro; los Juzgados 1° al 6° Familiar del Centro; el Centro de Justicia Alternativa; Juzgado de Paternidad; Laboratorio de Genética; Juzgados Civiles y Familiares de Tlacolula; Juzgados Penales de Tanivet; Juzgados de Control de Tanivet.

También los Juzgados 1° y 2° Laboral del Centro; Juzgado 4° Familiar del centro; Juzgado Mixto de Ocotlán; Juzgado Mixto de Miahuatlán, así como el Cendi del Centro y Cendi de Ciudad Judicial.

Indicaron que todos los juzgados de las regiones del estado estarán cerrados por los trabajadores inconformes quienes permanecerán concentrados en sus

áreas de labores, a partir de las 8:00 de la mañana, salvo los que reciban una indicación personalmente para moverse de área.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir