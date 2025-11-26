El DIF Municipal de Oaxaca de Juárez invita a participar en la colecta “Cobijando Corazones 2025” (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través del DIF Municipal que preside la señora Gaby García, llevará a cabo la colecta vecinal “Cobijando Corazones 2025”, una iniciativa que busca reunir prendas de abrigo para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad durante la temporada invernal.

La actividad se realizará en el Centro Comercial Reforma, donde este viernes 28 de noviembre se instalará el punto de acopio que operará de 9:00 a 18:00 horas. Las y los ciudadanos podrán donar chamarras, suéteres o cobijas en buen estado, contribuyendo a llevar abrigo a quienes más lo necesitan.

Con esta campaña, el Ayuntamiento que encabeza Ray Chagoya reafirma su compromiso de impulsar acciones solidarias que fortalecen el tejido social y fomentan la participación de las vecinas y vecinos. Además, quienes acudan a realizar su donación podrán tomarse una fotografía gratuita en el set navideño preparado para esta actividad.

El Gobierno Municipal hace un llamado a toda la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo comunitario que une, acompaña y abriga.

