Vinculan a proceso a taxista imputado por violación a su ex pareja (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de noviembre. Como resultado de las investigaciones enfocadas en garantizar los derechos a una vida libre de violencia para las niñas, niños, adolescentes y mujeres, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como A.I.M.J., imputado por el delito de violación en agravio de una mujer (su ex pareja), ocurrida en la Sierra de Flores Magón.

El expediente penal del caso, detalla que el delito ocurrió el 02 de julio de 2019, cuando la víctima (una mujer cuya identidad está reservada por ley) transitaba por el crucero de Avenida Juventud y María Sabina de Huautla de Jiménez cuando se percató que el imputado la venía siguiendo, la interceptó y la obligó a subir a una unidad de motor habilitada como taxi para después llevarla contra su voluntad a otro sitio, rumbo a la agencia de San Andrés Hidalgo.

La investigación establece que el imputado, detuvo la marcha de su vehículo en un lugar conocido como “El Encinal” lugar donde cometió la agresión.

Al tener conocimiento de los hechos, derivado de la denuncia, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, reuniendo las pruebas necesarias que permitieron obtener una orden de aprehensión y posteriormente la detención de A.I.M.J.

Una vez detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) fue llevado ante el ministerio público para su certificación médica y posteriormente ante el Juez de control para su imputación.

Tras el desahogo de pruebas aportadas por la FGEO, el Juez de la causa resolvió su situación jurídica y dictó auto de vinculación a proceso en contra de A I.M.J., por el delito de violación, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca prioriza las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra las mujeres, niñas y adolescentes, para presentar ante la justicia a los responsables a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia

