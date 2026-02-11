‘Señor, bájese’: Hombre se lanza en paracaídas… desde el piso 41 del Hotel Riu; es clausurado (Video) (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Luego de que un joven se lanzara en paracaídas desde la parte alta del Hotel Riu, el Gobierno de Guadalajara clausuró la terraza donde ocurrió el hecho por permitir una actividad que puso en riesgo la vida del deportista extremo y de cientos de ciudadanos que se encontraban cerca del inmueble.

Guadalajara informó, a través de un comunicado, que la clausura del establecimiento se debe a incumplimientos en los protocolos de seguridad y advirtió que habrá consecuencias legales contra el responsable del salto.

Desde la noche del lunes 9 de febrero y hasta nuevo aviso, la terraza Rooftop Bar 360, ubicada en el piso 41 del Hotel Riu, permanecerá cerrada tras los hechos registrados el pasado domingo, cuando el hombre se lanzó y aterrizó en las inmediaciones de la glorieta La Estampida.

Guadalajara ‘condena’ salto en paracaídas desde la terraza del Hotel Riu

Las autoridades detallaron que, tras difundirse el video del salto en redes sociales, se realizó una inspección por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, así como con el acompañamiento de la Comisaría de Guadalajara.

Durante la revisión se detectaron deficiencias, entre ellas la falta de aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, además de omisiones en medidas de seguridad.

El Gobierno municipal rechazó categóricamente cualquier conducta que ponga en peligro la integridad de las personas y subrayó que lo ocurrido no puede considerarse un acto recreativo ni un espectáculo, sino una acción que generó un riesgo real para cientos de ciudadanos que transitan diariamente por una de las zonas con mayor flujo vehicular y peatonal de la ciudad.

Asimismo, informó que ya se inició una investigación para identificar y proceder conforme a la ley contra la persona que realizó el salto y contra quienes hayan tenido alguna implicación en este acto calificado como irresponsable.

