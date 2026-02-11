Fiscalía de Oaxaca aprehende a un hombre buscado por violación de un niño en la región Cuenca (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo masculino identificada como M.H.C., por el delito equiparado a la violación agravada, cometido en agravio de un menor de edad en la región de la Cuenca.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 8 de septiembre de 2012, en el municipio de Loma Bonita, cuando la madre de la víctima denunció ante el Ministerio Público que el menor presentaba afectaciones físicas derivadas de una agresión sexual.

Tras la denuncia, la FGEO a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca inició las investigaciones correspondientes y, como resultado de los actos de investigación ministerial, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) lograron la detención de M.H.C., en el barrio La Escobeta del municipio de Loma Bonita, Tuxtepec.

Una vez detenido, M.H.C., fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la sociedad, especialmente cuando se trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres, garantizando en todo momento la protección de las víctimas y el debido proceso.

