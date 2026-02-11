FILTRAN las primeras declaraciones de Gaby “N”, enfermera que atropelló y mató al motociclista Roberto Hernández (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. El martes 10 de febrero la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que Gaby “N”, la presunta responsable de la muerte del motociclista Roberto Hernández, fue detenida en el municipio Ejutla de Crespo, Oaxaca, en coordinación entre el estado y la federación en materia de seguridad.

La noticia rápidamente se volvió viral tras más de un mes de exigencias de justicia por parte de la familia de la víctima y de la comunidad de bikers que exigían que la presunta responsable por la muerte de Roberto pagara por el lamentable caso, recordando que no sólo lo atropelló en Iztapalapa, sino que también arrastró su cuerpo por al menos dos kilómetros.

Si bien los familiares pronto dieron sus primeras palabras tras este paso en el avance hacia la justicia, incluyendo las declaraciones de la esposa del biker en exclusiva para Horizonte H de Heraldo Televisión, ahora nuevas filtraciones revelan cuáles fueron las primeras palabras de la acusada, Gaby “N”, quien como dicta la ley sigue siendo inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

¿Qué dijo Gaby “N” tras el homicidio del motociclista Roberto Hernández?

Tras ser detenida en el estado de Oaxaca y ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, Gaby “N” rindió sus primeras declaraciones ante autoridades ministeriales que, como indican diversas fuentes, su reacción habría sido de miedo.

La noche del 2 de enero de 2026, día en el que ocurrió el incidente, Gaby “N” recordó que tras arrollar al motociclista se asustó, algo que también la llevó a estar sumamente nerviosa, por lo que decidió huir del lugar de los hechos.

De acuerdo con la versión que circula sobre lo que la acusada le dijo a las fuentes ministeriales, entre los motivos de su huida estaban sus ganas por ver a su hija, es decir, que cuando ocurrieron los hechos no actuó de manera consciente, sino que su respuesta fue un reflejo del pánico del momento.

En un recuento de los hechos se debe recordar que el lunes 5 de enero las autoridades del Estado de México dieron con el auto azul con el que se habría cometido el crimen, según detallaron se encontraba visiblemente dañado y abandonado en la calle Lago de Caima en Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl.

Mientras que hace dos semanas las autoridades de la CDMX dieron a conocer que realizaron un cateo en la casa de Gaby “N”, pero solo hallaron a una familiar que les hizo saber que la acusada seguía prófuga. Fue hasta ayer que se dio a conocer que la mujer escapó a Oaxaca, donde finalmente fue arrestada.

De acuerdo con las primeras declaraciones que la enfermera dio una vez dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la razón por la que eligió escapar al sur del país fue porque en unas vacaciones con su hija había descubierto que era un lugar “tranquilo”.

Tras esta filtración, se dio a conocer que las declaraciones de la mujer se integraron a una carpeta de investigación con la que se espera dar respuesta a los familiares de Roberto Hernández, quienes exigen justicia.

Esposa de Roberto Hernández habla sobre la detención de la enfermera acusada de homicidio calificado

Wendy Leyva, esposa del motociclista Roberto Hernández, ofreció una entrevista con Héctor Jiménez Landin para Horizonte H de Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group en la que agradeció a las autoridades por la detención de la mujer que estaría implicada en la muerte de su esposo.

Mencionó que hasta antes de la detención de Gaby “N” la investigación fue, “un poco reservada por los detalles de la investigación, pero por fin lograron su trabajo, hicieron lo que tenían qué hacer, detenerla y ahora ya nada más esperar el comunicado para presentarnos a audiencia”.

Allí mismo mencionó que el duelo ha sido “muy, muy difícil, muy triste” tanto para ella como para el resto de la familia, pues ni siquiera existen palabras para describir la forma tan atroz en la que murió Roberto.

“No hay manera todavía de entender la pérdida, la desgracia de haber llevándose la vida de una persona tan increíble y de la cabeza de familia”.

El Heraldo de México

