Seminario Diocesano de Huajuapan realiza kermés para recaudar fondos (13:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 4 de febrero. El Seminario Diocesano de San Rafael Arcángel, realizará su kermés anual 2026 “Sembrando Fe, Cosechando Alegría”, los días 14 y 15 de febrero, en sus instalaciones ubicadas en boulevard Tierra del Sol, número 155, agencia El Carmen, en Huajuapan de León.

El rector del seminario, Isaac Cruz Bautista, compartió que la actividad se realizará en el marco de los 122 años de la fundación del Seminario Diocesano, y 123 años de erección de la Diócesis de Huajuapan.

Indicó que 1975 se inició con una feria, pero con el paso de los años sufrió algunas modificaciones hasta convertirse en kermés, cumpliendo este 2026, 51 aniversario de realizar este evento.

“Mismo que tiene la finalidad, en primer lugar, de seguir promoviendo las vocaciones sacerdotales, crear un espacio de sana convivencia para todos los visitantes, y recaudar fondos para el sostenimiento de la institución; porque su objetivo, es la formación de nuevos pastores al servicio de la iglesia diocesana”, recalcó.

Refirió que aparte de la kermés anual, el seminario realiza otros eventos durante todo el año para recaudar fondos, como venta de cena navideña, el día del seminario en marzo y rifas.

Señaló que el seminario cada año abre sus puertas para ofrecer una sana diversión y entrenamiento, para que las familias acudan a disfrutar de la comida y demás eventos.

“El programa para el 14 de febrero: a las 10 de la mañana, se realizará la apertura de la kermés por invitados especiales; a las 11 de la mañana, se inicia el torneo de Voleibol Mixto; a las 5 de la tarde, se realizará la gran calenda, saliendo del Hemiciclo a Juárez hasta llegar al seminario; a las 7 de tarde, se realizará la Celebración Eucarística en la capilla del Seminario Mayor, en donde pediremos por la felicidad de todos los matrimonios de nuestra diócesis; a las 7, se presentará el ballet Contemporáneo de la Casa de la Cultura; a las 8 de la noche, la presentación folclórica de la Guelaguetza por la misma Casa de Cultura de Huajuapan; y a las 10, se presentará un evento artístico musical; todo en el Auditorio Juan Pablo II”, detalló.

El presbítero Cruz Bautista agregó que el domingo 15 de febrero, a las 10 de la mañana, iniciará el torneo de basquetbol varonil. Por la tarde, de una a cuatro, en el comedor familiar El Pescador, las personas podrán degustar de los siguientes platillos: milanesa empanizada, chileajo de puerco, pierna adobada, pollo en escabeche; además de música en vivo y servicio de coctelería.

También habrá celebraciones eucarísticas a las 10 de la mañana, 12 y 5 de la tarde, así como a las 7 de la noche; esta última, será presidida por el Obispo de la Diócesis de Huajuapan, Miguel Ángel Castro Muñoz.

Apuntó que a las 8:30 de la noche, del domingo 15 de febrero, se realizará la rifa de una motocicleta, comedor, sala familiar, pantalla plana, lavadora y otros premios sorpresa.

La Gran Kermés Anual del Seminario 2026, concluirá después de las 9 de la noche, con la presentación musical de Los Sucesores del Norte y la clausura.

