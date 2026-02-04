Instala Infonavit punto de venta del Programa Vivienda para el Bienestar en Huajuapan (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 4 de febrero. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), activará un punto de venta del Programa Vivienda para el Bienestar en la ciudad de Huajuapan de León.

El personal del Infonavit en el punto, orientará a las y los trabajadores que cotizan en el instituto, para poder adquirir una de las viviendas.

La atención será desde hoy 4 al 22 de febrero, de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en el Fraccionamiento Pueblos Hermanos, ubicado en la calle Deportistas, agencia Rancho Solano.

Los requisitos que deberán cumplir las y los interesados son: tener al menos seis meses de antigüedad en su trabajo, ganar entre uno y dos salarios mínimos mensuales, no tener crédito hipotecario con el Infonavit.

Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas, actualicen su número de teléfono, correo electrónico y dirección, en mi cuenta Infonavit.

Cabe recordar, que el Infonavit reafirma su compromiso de ofrecer oportunidades reales a quienes más lo necesitan, asegurando que las y los trabajadores con menores ingresos puedan acceder a una vivienda segura y bien planificada, contribuyendo así a la construcción de un futuro con mayor bienestar y justicia social.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir