Semana Santa 2026: ¿Por qué cambia de fechas cada año y no son días feriados? (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Cada año, millones de personas en México esperan la llegada de la Semana Santa, ya sea para participar en celebraciones religiosas, viajar o disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, muchas personas se preguntan por qué estas fechas cambian cada año y por qué, a pesar de ser una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano, no son días feriados oficiales en el país.

Para 2026, la Semana Santa se celebrará en abril, pero su fecha no es fija como otras festividades. Aquí te explicamos la razón detrás de este cambio anual.

¿Cuándo es Semana Santa 2026?

En 2026, las fechas de la Semana Santa serán las siguientes:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Estas fechas marcan el periodo más importante del calendario litúrgico para la Iglesia católica, ya que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Foto de gente disfrutando de las vacaciones de Semana Santa / FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

¿Por qué la Semana Santa cambia de fecha cada año?

La razón por la que la Semana Santa no tiene una fecha fija está relacionada con el calendario lunar.

Desde el Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia estableció que la Pascua (Domingo de Resurrección) se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera, que ocurre alrededor del 21 de marzo.

Esto significa que la fecha puede variar cada año entre finales de marzo y finales de abril, dependiendo de cuándo ocurra esa luna llena. A partir del Domingo de Resurrección se calculan los demás días de la Semana Santa.

¿Por qué no son días feriados oficiales en México?

Aunque muchas escuelas y algunas empresas suspenden actividades durante la Semana Santa, Jueves y Viernes Santo no son días feriados oficiales según la Ley Federal del Trabajo en México.

Esto significa que:

Las empresas no están obligadas por ley a suspender labores.

Los trabajadores no reciben pago extra si trabajan esos días.

Los descansos dependen de acuerdos internos de cada empresa o institución.

Sin embargo, debido a la tradición religiosa y cultural en el país, muchas escuelas, oficinas y dependencias públicas suelen otorgar vacaciones o días de descanso, lo que coincide con el periodo vacacional escolar de primavera.

Una tradición religiosa y cultural muy arraigada

A pesar de no ser feriados oficiales, la Semana Santa sigue siendo una de las celebraciones más importantes en México. Durante estos días se realizan procesiones, representaciones de la Pasión de Cristo y ceremonias religiosas en distintas ciudades del país.

Uno de los eventos más conocidos es la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, que cada año reúne a miles de asistentes y forma parte de las tradiciones más emblemáticas del país.

Por ello, más allá de su estatus legal, la Semana Santa continúa siendo una fecha clave para la religión, la cultura y el turismo en México.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir