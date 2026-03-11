Carlos Slim inicia este año un 50% más rico; contratos gubernamentales, los catalizadores de su fortuna (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. El 2025 fue un año de éxito para Carlos Slim, pues logró incrementar su fortuna en más de 50%, manteniéndose como el mexicano más rico del mundo y superando con creces a empresarios como Germán Larrea y Alejandro Bailléres.

El millonario de 86 años arrancó este 2026 con una fortuna de 125,000 millones de dólares (mdd), 51.51% más que al inicio del año pasado, cuando su riqueza se ubicó en 82,500 mdd. Con esto, se colocó como el décimo sexto hombre más rico del mundo, según la última lista de millonarios anual de Forbes.

En los últimos años el patrimonio de Carlos Slim ha logrado aumentar de forma exponencial. De acuerdo con Forbes, de 2017 a 2026 su fortuna ha crecido más de 129%, pasando de 54,500 mdd a 125,000 mdd.

Contratos con la 4T, el principal catalizador de la fortuna de Slim

El crecimiento que tuvo el magnate durante el último año se sustenta en el buen desempeño que registraron la mayoría de sus empresas, aunque destaca el ‘empujón’ que le dieron los contratos otorgados por el Gobierno de México.

De acuerdo con una revisión llevada a cabo por EL CEO, Carlos Slim ha obtenido al menos 169 contratos públicos desde que comenzó la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024. El valor de estos acuerdos asciende a cerca de 29,447 millones de pesos (mdp).

La mayoría de dichos contratos fueron otorgados por adjudicación directa, es decir, sin un proceso de competencia abierta de por medio. Para dimensionar el monto, esto equivale a cerca de la mitad de los contratos que obtuvo Slim durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los cuales ascendieron a alrededor de 60,000 mdp.

Entre los acuerdos más ‘jugosos’ que obtuvo el magnate mexicano durante el año destaca el de Carso Infraestructura, Construcción y Filiales (CICSA), que el 15 de septiembre de 2025 ganó la licitación para la construcción y diseño del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, tramos 13 y 14, en un acuerdo valuado en 27,451 mdp.

CICSA también recibió un contrato por 9 millones 309,260 pesos para obra pública, entregado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través del contrato 2025-30-CF-A-132-W-00-2025.

Negocios de energía de Slim se fortalecen con gobierno federal

Durante 2025, Carlos Slim también logró fortalecer su negocio energético al estrechar su relación con Petróleos Mexicanos (Pemex), que le otorgó varios contratos.

En septiembre de 2025, la empresa pública del Estado llegó a un acuerdo con Grupo Carso para la perforación de hasta 32 pozos en el campo terrestre Ixachi, ubicado frente a la costa del Golfo de México.

Otro convenio entre Slim y la petrolera es el que mantiene a través de su subsidiaria Talos Energy, la cual forma parte de diversos proyectos en el campo marino Zama, que actualmente produce alrededor de 1.66 millón de barriles por día (bpd).

La relación de Slim con el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ayudó a que sus divisiones de energía de Grupo Carso aumentarán sus ingresos en 2025.

Según los datos de su reporte trimestral del cuarto trimestre, durante todo el año las ventas de Carso Energy ascendieron a 3,357 mdp, 0.75% más que en 2024, cuando obtuvo 3,333 mdp.

Por su parte, la división de Zamajal, que ofrece servicios de perforación de pozos en el campo Ixachi, logró incrementar sus ingresos en un 288%, pasando de 940 mdp a 3,647 mdp.

