Violento ataque en la Segunda Sección de Juchitán deja un hombre sin vida (18:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 11 de marzo. Un ataque armado se registró este tarde en la Segunda Sección de esta ciudad, hecho que dejó como saldo a un hombre sin vida y provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego cerca de la tienda de materiales para construcción Disensa, lo que generó preocupación entre los habitantes del sector.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para resguardar la escena, mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de emergencia para atender a la víctima.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, tras revisar al hombre confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, la zona quedó bajo resguardo en espera de personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones.

