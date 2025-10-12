Selección Mexicana Sub20 fue eliminada por Argentina en Cuartos de Final (20:48 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Las expectativas generadas en torno a la Selección Mexicana Sub 20 magnificaron el golpe de quedar eliminados ante Argentina en los Cuartos de Final. De vuelta a la realidad.

México mostró una cara que no había presentado en el Mundial Sub 20 y con su frialdad lo pagó caro. Triunfo (2-0) de la Albiceleste que los mete a Semifinales y que confirma la teoría de que la historia suele repetirse.

Con goles de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56’, los argentinos se impusieron sin complicaciones ante un Tricolor que dejó mucho qué desear.

Apenas dos remates al arco hizo el equipo mexicano en todo el partido. La jugada más clara, fue un error en la salida argentina que Tahiel Jiménez, delantero de Santos Laguna, falló de forma increíble.

Gilberto Mora intentó, arrastró el esférico y fue golpeado en repetidas ocasiones; misma situación con Obed Vargas que manifestó su enfado con el silbante tras los constantes golpes que le propinaron los argentinos.

Atrapados por la impotencia, los futbolistas mexicanos comenzaron a pegar y dos se fueron expulsados. Después de la revisión en el VAR, el central Diego Ochoa (92’) y el delantero Tahiel Jiménez (97’) vieron la tarjeta roja por dos agresiones sin balón.

La calentura llegó a los banquillos y al término del partido las cosas se calentaron, pero no pasó a más. México sumó otro fracaso (3) ante Argentina en el Mundial Sub 20.

