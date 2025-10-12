Diane Keaton, actriz ganadora del Oscar falleció a los 79 años en California (20:42 h)

Keaton, nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, se convirtió en un referente del cine estadounidense gracias a su talento y versatilidad. Además de sus trabajos en cine, también incursionó en teatro, televisión, dirección y redes sociales, consolidando su figura como una de las artistas más completas y queridas de su generación. A lo largo de su vida, la actriz adoptó a dos hijos, Dexter y Duke, quienes sobrevivieron junto a su legado.

Diane Keaton murió este 11 de octubre / Captura de pantalla ¿Quién era Diane Keaton?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, bajo el nombre de Diane Hall. Fue la mayor de cuatro hermanos y creció en una familia de clase media: su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, con aspiraciones artísticas que marcaron profundamente a la futura actriz. Desde joven, Keaton mostró interés por el arte escénico y participó en obras escolares durante su etapa de preparatoria.

Tras graduarse en 1964, estudió teatro en el Santa Ana College y luego en el Orange Coast College, aunque no terminó sus estudios. Decidida a perseguir su sueño, se mudó a Nueva York y comenzó su carrera en los escenarios de Broadway. Adoptó el apellido de soltera de su madre, “Keaton”, como nombre artístico, ya que en el sindicato de actores (Actors’ Equity) ya existía otra Diane Hall registrada.

Su primera gran oportunidad llegó en 1968 cuando fue elegido como suplente en la obra musical Hair, un éxito teatral de la época. Sin embargo, su salto definitivo ocurrió un año después con Play It Again, Sam, escrita por Woody Allen. Su actuación le valió una nominación al premio Tony y marcó el inicio de una larga colaboración con el cineasta.

Durante esos años, Keaton enfrentó un período difícil de su vida al ser diagnosticada con bulimia, un trastorno alimenticio que, según contó más tarde, se originó por las presiones estéticas dentro del medio teatral. Con el tiempo y ayuda profesional, logró recuperarse y continuó su carrera con determinación.

Diane Keaton en El papá de la novia / Captura de pantalla ¿De qué murió Diane Keaton?

Hasta el momento, la causa de la muerte de Diane Keaton no ha sido revelada. Un portavoz de la familia de la actriz, solicitó privacidad durante este momento de profundo duelo. Se sabe que Keaton falleció en California a los 79 años, dejando atrás una trayectoria cinematográfica que marcó más de cinco décadas de historia en Hollywood.

El comunicado compartido por su representante fue breve y respetuoso: “No hay más detalles disponibles por el momento, y su familia ha solicitado privacidad en este momento de profunda tristeza”. Con ello, se pidió al público y a los medios evitar especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento, mientras sus hijos y allegados enfrentan la pérdida.

Durante los últimos años, Diane Keaton se mantenía activa en la industria del entretenimiento y en redes sociales, donde compartía reflexiones sobre su carrera, sus amistades y momentos personales. En 2021, sorprendió a sus seguidores al aparecer en el video musical Ghost, de Justin Bieber, mostrando su característico sentido del humor y vitalidad.

No existen registros públicos recientes de que la actriz enfrentara una enfermedad grave. Sin embargo, fuentes cercanas citadas por medios estadounidenses han señalado que Keaton había optado por mantener su vida privada alejada de los reflectores en los últimos meses, disfrutando de su tiempo en familia junto a sus hijos, Dexter y Duke.

¿En qué películas y otros proyectos trabajó Diane Keaton?

A lo largo de su carrera, Diane Keaton participó en clásicos del cine estadounidense. Tras su éxito en El Padrino y El Padrino II, trabajó en varias películas con Woody Allen, incluidas Play it again, Sam (1972), Sleeper (1973), Love and death (1975) y Annie Hall (1977), por la que ganó el Oscar a la Mejor actriz. Otros títulos destacados incluyen Buscando al Sr. Goodbar (1977), Rojos (1981), Shoot the moon (1982) y La chica del tambor (1984).

En la década de los 80 y 90, Keaton trabajó en películas como Baby boom (1987), El padre de la novia (1991) y El club de las primeras esposas (1996). También protagonizó Alguien tiene que ceder (2003), La Piedra de la Familia, Porque lo digo yo, Buscando a Dory, El club del libro y Poms. Su carrera incluyó apariciones en televisión, como la miniserie El joven Papa de HBO en 2016, y trabajos como directora en documentales como Heaven (1987) y Hang Up (2000).

Keaton fue reconocida no solo por su talento actoral, sino también por su estilo único. Su personaje en Annie Hall consolidó su imagen icónica, con vestuarios masculinos y elegantes que marcaron tendencia. A lo largo de su vida, la actriz también fue activa en redes sociales, compartiendo reflexiones, momentos personales y actualizaciones sobre su carrera.