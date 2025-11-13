Segunda etapa de “Tache al Bache” registra avances significativos (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre . El Municipio de Oaxaca de Juárez informa que la segunda etapa del programa “Tache al Bache”, que se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado de Oaxaca, avanza de manera sólida, con un 42.43% de progreso general en la rehabilitación de vialidades prioritarias de la capital.

Entre los avances más destacados se encuentran los trabajos en la Calzada del Tecnológico, Avenida Monte Albán y Carretera a Atzompa, que registran un progreso superior al 58%, con dos tramos ya concluidos y la intervención de la Calzada del Tecnológico en marcha. Del mismo modo, las vialidades Jorge L. Tamayo y Corpus Christi presentan avances mayores al 85%, lo que las coloca próximas a su conclusión.

En el Periférico, las labores nocturnas permiten mantener la circulación activa mientras avanzan los trabajos de reencarpetamiento. En los dos tramos intervenidos ya concluyó el fresado y se mantienen progresos superiores al 26% en cada uno.

Así mismo han comenzado los trabajos en las calles Galeana, Victoria, Huzares y Díaz Ordaz, entre otras del Centro Histórico.

La continuidad del programa demuestra el esfuerzo sostenido para atender zonas de alta demanda vehicular y mejorar la conectividad urbana. Con esta estrategia, se prioriza la seguridad vial y se disminuyen los tiempos de traslado en rutas esenciales para miles de personas que transitan diariamente por la ciudad.

La segunda etapa de “Tache al Bache” reafirma el compromiso conjunto entre el municipio y el estado para transformar la infraestructura vial, reducir rezagos históricos y construir una capital más ordenada, eficiente y con una movilidad segura para todas y todos.

