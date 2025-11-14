Alerta Protección Civil por deslaves en la carretera Barranca Larga-Ventanilla (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite las siguientes recomendaciones para las personas automovilistas que circulan por la carretera Barranca Larga–Ventanilla, ya que en los kilómetros 51, 62, 48 y 44 hay presencia de material suelto, piedras y algunos deslaves.

Ante esta situación la dependencia pide reducir la velocidad y manejar con atención, así como mantener una distancia adecuada entre vehículos y evitar detenerse en taludes o zonas con caída de material.

También, respetar los señalamientos colocados y, en caso de lluvia o niebla, extremar precauciones y mantener las luces encendidas.

Cabe destacar que la zona ya cuenta con señalamientos preventivos, como conos y avisos colocados en los puntos afectados.

La CEPCyGR mantiene un monitoreo permanente de esta vía y hace un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 9-1-1.

