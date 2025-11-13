Fotógrafo colombiano es hallado muerto en departamento de Santa Fe (17:00 h)

Ciudad de México, 13 de noviembre. El fotógrafo colombiano Jonathan Ortiz Leal, de 34 años, fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en la zona de Santa Fe, Ciudad de México.

El periodista de La Silla Rota, Antonio Nieto, informó que el cuerpo fue hallado desnudo y boca a bajo, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que podría haber estado acompañado al momento de su muerte.

La noticia fue confirmada por la comunidad fotográfica de Santa Marta, Colombia, que lamentó el deceso de Ortiz Leal, reconocido por su trabajo en retrato y fotografía documental.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ya inició una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Familia de fotógrafo pide apoyo para repatriar su cuerpo a Colombia

De acuerdo con versiones de familiares, el hallazgo ocurrió la mañana de este jueves, luego de que el fotógrafo se encerrara en su habitación y pasaran varias horas sin que sus compañeros de residencia tuvieran contacto con él.

“Dicen los compañeros que él se encerró en su habitación y tras pasar varias horas sin tener contacto con él, decidieron ingresar al cuarto y lo encontraron sin vida”, dijo un pariente a medios locales.

“En el momento del hallazgo no presentaba signos de violencia, y sus compañeros se comunicaron de inmediato con nosotros en Colombia”, agregó.

La familia solicitó apoyo a la Embajada de Colombia en México y a las autoridades locales para facilitar el proceso de repatriación del cuerpo.

¿Quién era el colombiano Jonathan Ortiz?

Ortiz trabajaba como fotógrafo en México, donde colaboró con publicaciones importantes como Playboy México, participando en sesiones con modelos reconocidas como la mexicana Karely Ruiz y las argentinas Lara Agostina Granados y Emelia Victoria.

De acuerdo con medios locales, Jonathan destacó desde muy joven en el ámbito de la fotografía y la publicidad en Santa Marta, Colombia.

Asesinan a músicos colombianos en Edomex

Contexto: Este caso se suma al de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, quienes fueron hallados muertos el 17 de septiembre a un costado de la carretera México-Cuautla, en el poblado de San Andrés Metla. Los reportes policiales señalan que ambos artistas fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los músicos habrían sido citados por “El Comandante”, quien los engañó con una supuesta oportunidad de negocio y ordenó su traslado a la colonia Renovación, en Iztapalapa, donde fueron asesinados por instrucción de “El Pantera”, presunto responsable de pagar 200 mil pesos por el crimen.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir