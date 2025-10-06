Seguirá lloviendo en Oaxaca (19:34 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. Prevalecerá el pronóstico de lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y oeste); intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (oeste y costa); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nayarit y chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California Sur (costa y sur), debido a Priscilla, huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; de 40 a 50 km/h en la costa oeste de Guerrero, así como oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 m en la costa oeste de Guerrero.

A las 18:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó a 460 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 770 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Mantente informado en las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebook www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles Conagua Clima, donde se puede consultar el pronóstico por municipio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir