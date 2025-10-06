Joven desaparece en Playa Azul, Salina Cruz; continuarán su búsqueda el día de mañana (20:14 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 5 de octubre. Un joven de 18 años, de nombre Héctor L. E. vecino de este puerto, se encuentra desaparecido luego de ingresar al mar la tarde de este domingo en la playa de Playa Azul, en jurisdicción de Salina Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba conviviendo con un grupo de amigos cuando decidió meterse a nadar. Tras varios minutos, notaron que no regresaba, por lo que comenzaron a buscarlo por su cuenta antes de dar aviso a las autoridades.

Una embarcación de la Secretaría de Marina realizó labores de búsqueda por mar durante al menos dos horas, mientras que elementos de la Policía Municipal apoyaron desde tierra en un operativo coordinado para localizar al joven.

Alrededor de las ocho de la noche, las labores de búsqueda fueron suspendidas debido a la falta de visibilidad.

Se informó que las acciones se reanudarán a primera hora de este lunes con apoyo de diversas corporaciones de emergencia.

