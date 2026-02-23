Secretario de la SEDENA se quiebra en la mañanera al recordar a los elementos fallecidos durante la captura de El Mencho (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Durante la conferencia mañanera del lunes 23 de febrero, la primera desde la captura y muerte de El Mencho, el secretario de la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla se quebró en vivo luego de extender un reconocimiento hacia los elementos de las fuerzas armadas mexicanas que perdieron la vida durante el operativo.

El operativo se realizó en Tapalpa, Jalisco, y fue presentado como un golpe de alto impacto contra la organización criminal. En esa acción se reportaron militares heridos y un contexto posterior de violencia en varios puntos del país, situación que el Gobierno federal ha dicho estar atendiendo con despliegues de seguridad.

Ricardo Trevilla lamenta la muerte de militares durante el operativo

El reconocimiento se dio mientras se abordaban las actualizaciones del tema de seguridad en la mañanera. Según la versión difundida tras la transmisión, el secretario de la Defensa se mostró visiblemente conmovido al recordar a los elementos caídos y al enviar un mensaje a sus familias:

“Aprovecho para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión”, expresó.

Para concluir con su discurso, mencionó: “¿y qué es lo que se demostró? La fortaleza del estado mexicano, de eso no hay duda”.

¿Cómo fue el operativo para capturar a El Mencho?

El Ejército mexicano realizó un operativo en Jalisco que derivó en la muerte de Oseguera y en una escalada posterior de bloqueos e incidentes en distintas entidades, lo que encendió alertas por su impacto en la seguridad y la vida diaria.

También se reportó que hubo intercambio de información con autoridades de Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral, aunque se subrayó que la ejecución del operativo fue realizada por fuerzas mexicanas.

